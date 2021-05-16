Участники Евровидения оценили песню Манижи

Хорватская певица Альбина заявила, что готова отдать Маниже максимальное число баллов. По ее словам, российская участница является очень энергичной и искренней.

Певица Монтень из Австралии также назвала Манижу своим фаворитом на Евровидении. Она заявила, что готова отдать свой голос за российскую исполнительницу.