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Лоза подал в суд на 1 Канал

Ирина Лебедева
1 час назад
Юрий Лоза потребовал от 1 Канала заблокировать допуск к шоу «Голос».
Лоза подал в суд на 1 Канал
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Суть претензии – без согласования с ним в одном из выпусков «Голоса» была использована знаменитая песня «Плот», которую Лоза написал еще в 1982 году.
Шоу было опубликовано на сайте телеканала в трех версиях.
Лоза планирует взыскать с 1 Канала 4 млн рублей за нарушение авторских прав и 1 млн – за моральный вред, - сообщает “Ъ”, ссылаясь на текст поданного в Мосгорсуд иска.
Роман Лукьянов, гендиректор Semenov & Pevzner, представитель истца, сказал, что это первое в судебной практике требование к федеральному каналу о блокировке контента из-за музыки в составе ТВ-шоу.
Ранее никто из правообладателей не предъявлял претензий к телеканалам по подобному поводу.
Возможно, поэтому телеканал не стал реагировать на досудебные претензии поэта-песенника и заключать с ним лицензионный договор.
Сергей Зуйков, патентный поверенный, управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» считает, что у Лозы большие шансы на взыскание компенсации и запрета на использование песни, а вот по поводу морального вреда он не уверен.
«Для меня взыскание компенсации уже включает возмещение морального вреда. Не исключаю, что и суд займет аналогичную позицию», - уточнил он.
Анатолий Семенов, зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности, также считает, что композитор вполне может выиграть дело, даже если у 1 Канал есть договор с Российским авторским обществом (РАО).
Поскольку подобный договор дает право на передачу в эфир или по кабелю, но не выкладыванию в интернет для всеобщего доступа.
Как ранее писал «Рамблер», певец Юрий Лоза поспорил с украинским журналистом Дмитрием Гордоном о вопросе принадлежности Крыма и о войне в Донбассе.
Свою точку зрения российский музыкант высказал в ходе программы «В гостях у Дмитрия Гордона» на YouTube.
Шоу-бизнес,Роман Лукьянов,Дмитрий Гордон,Сергей Зуйков,Анатолий Семенов,Юрий Лоза,Российский союз промышленников и предпринимателей,Мосгорсуд,Газета "Коммерсантъ",
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