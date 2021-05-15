Лоза подал в суд на 1 Канал

Юрий Лоза потребовал от 1 Канала заблокировать допуск к шоу «Голос».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Суть претензии – без согласования с ним в одном из выпусков «Голоса» была использована знаменитая песня «Плот», которую Лоза написал еще в 1982 году.

Шоу было опубликовано на сайте телеканала в трех версиях.

Лоза планирует взыскать с 1 Канала 4 млн рублей за нарушение авторских прав и 1 млн – за моральный вред, - сообщает “Ъ”, ссылаясь на текст поданного в Мосгорсуд иска.

Роман Лукьянов , гендиректор Semenov & Pevzner, представитель истца, сказал, что это первое в судебной практике требование к федеральному каналу о блокировке контента из-за музыки в составе ТВ-шоу.

Ранее никто из правообладателей не предъявлял претензий к телеканалам по подобному поводу.

Возможно, поэтому телеканал не стал реагировать на досудебные претензии поэта-песенника и заключать с ним лицензионный договор.

Сергей Зуйков , патентный поверенный, управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» считает, что у Лозы большие шансы на взыскание компенсации и запрета на использование песни, а вот по поводу морального вреда он не уверен.

«Для меня взыскание компенсации уже включает возмещение морального вреда. Не исключаю, что и суд займет аналогичную позицию», - уточнил он.

Поскольку подобный договор дает право на передачу в эфир или по кабелю, но не выкладыванию в интернет для всеобщего доступа.

Как ранее писал «Рамблер», певец Юрий Лоза поспорил с украинским журналистом Дмитрием Гордоном о вопросе принадлежности Крыма и о войне в Донбассе.