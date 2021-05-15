Лоза подал в суд на «Первый канал»

В одном из прошлогодних выпусков шоу «Голос» была использована кавер-версия композиции «Плот» Юрия Лозы. Теперь певец требует с «Первого канала» 5 млн рублей, его иск находится в распоряжении журналистов.
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«Певец утверждает, что телеканал нарушил его права на песню „Плот“ (написана Юрием Лозой в 1982 году), использовав ее в одном из выпусков программы „Голос“, который вышел в эфире в октябре 2020 года», — пишет «Коммерсант».
Музыкант требует четыре млн рублей за нарушение авторских прав, миллион в качестве компенсации морального вреда и заблокировать публичный доступ к тому выпуску, в котором прозвучал кавер.
Представитель Лозы Роман Лукьянов рассказал изданию, что этот иск, в случае его удовлетворения, станет для музыкантов прецедентом. В настоящее время, по его словам, правоообладатели не требуют соблюдения своих авторских прав, если их музыка использовалась в телепередаче. По словам юриста, телеканал на предложение урегулировать конфликт в досудебном порядке не отреагировал.