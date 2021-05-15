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Волочкова показала своего возлюбленного

Елена Прошина
42 минуты назад
Балерина Анастасия Волочкова впервые показала лицо своего возлюбленного. Молодого человека зовут Олег, сообщают на сайте Lenta.ru.
Волочкова показала своего возлюбленного
Фото: InstagramInstagram
«Девять с половиной месяцев меня связывают отношения с этим прекрасным мужчиной. Мы с Олегом столько раз ругались, расставались и снова сходились. Я вообще человек очень сложный, я человек-вулкан. Со мной жизнь как на вулкане. Надо же еще творчество мое терпеть. А Олегу не нравится мое творчество», - рассказывает балерина в видео, опубликованное на сайте Premier.
Ранее Волочкова публиковала в Instagram фото, где видно только некоторые части тела ее молодого человека. Отмечается, что они состоят в отношениях около девяти месяцев.
Ранее «Рамблер» писал, что Волочкова резко высказалась о Большом театре. Она отметила, что «это место пропахло педерастией и погрязло в проституции». Балерина утверждает, что наслышана о том, как девочки из кордебалета становились проститутками. Они выезжали за границу на гастроли, но не только танцевали, а еще и оказывали интимные услуги.
Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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