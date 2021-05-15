Волочкова показала своего возлюбленного

Ранее Волочкова публиковала в Instagram фото, где видно только некоторые части тела ее молодого человека. Отмечается, что они состоят в отношениях около девяти месяцев.

Ранее «Рамблер» писал, что Волочкова резко высказалась о Большом театре. Она отметила, что «это место пропахло педерастией и погрязло в проституции». Балерина утверждает, что наслышана о том, как девочки из кордебалета становились проститутками. Они выезжали за границу на гастроли, но не только танцевали, а еще и оказывали интимные услуги.