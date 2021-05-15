«Все совершают ошибки»: как распались «Руки вверх»

«Экономили, откладывали, пытались накопить. А тут буквально через пару месяцев я купил новый автомобиль и следом — квартиру», - вспоминает Жуков.
«Я протянул ему руку: «Привет».
«Когда несколько лет назад мы давали в «Олимпийском» большой концерт, Алексей вышел на сцену вместе со мной. Никто его не забыл, несколько десятков тысяч зрителей не дадут соврать. Когда мне в соцсети пишут: «Объединитесь! Давайте как в былые времена!» — смеюсь. Звучит прикольно, не более. Зачем объединяться? Сложилось все так, как сложилось. Идем дальше», - сказал Сергей.