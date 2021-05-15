«Все совершают ошибки»: как распались «Руки вверх»

Он повернулся и посмотрел так, будто увидел привидение. Долго не решался пожать мне руку, потом все же это сделал. Мы не разговаривали, но стало легко. На следующий день в соцсети я прочитал его пост о том, что все совершают ошибки, но надо оставаться людьми, мол, он рад нашей неожиданной встрече и рукопожатию — что-то в этом духе. Я написал в комментарии, что тоже рад. Гештальт закрылся», - вспоминает певец.