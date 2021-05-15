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«Все совершают ошибки»: как распались «Руки вверх»

Елена Прошина
10 минут назад
Солист дуэта «Руки вверх» Сергей Жуков рассказал, почему распалась группа. Об этом сообщает журнал StarHit.
«Все совершают ошибки»: как распались «Руки вверх»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В 1999 году, когда от группы ушёл продюсер Андрей Маликов и артисты стали независимыми, певцы начали получать больше денег.
«Экономили, откладывали, пытались накопить. А тут буквально через пару месяцев я купил новый автомобиль и следом — квартиру», - вспоминает Жуков.
Андрей остался обижен и начал распускать слухи в СМИ.
Однажды Сергей случайно увидел экс-продюсера в аэропорту Шереметьево, подошел поздороваться.
«Я протянул ему руку: «Привет».
Он повернулся и посмотрел так, будто увидел привидение. Долго не решался пожать мне руку, потом все же это сделал. Мы не разговаривали, но стало легко. На следующий день в соцсети я прочитал его пост о том, что все совершают ошибки, но надо оставаться людьми, мол, он рад нашей неожиданной встрече и рукопожатию — что-то в этом духе. Я написал в комментарии, что тоже рад. Гештальт закрылся», - вспоминает певец.
Группа распалась в 2006. Тогда, как вспоминает Жуков, его коллега Алексей Потехин не хотел покидать коллектив и заявил, что «группа без него никто». Однако спустя время они с Сергеем продолжили общение.
«Когда несколько лет назад мы давали в «Олимпийском» большой концерт, Алексей вышел на сцену вместе со мной. Никто его не забыл, несколько десятков тысяч зрителей не дадут соврать. Когда мне в соцсети пишут: «Объединитесь! Давайте как в былые времена!» — смеюсь. Звучит прикольно, не более. Зачем объединяться? Сложилось все так, как сложилось. Идем дальше», - сказал Сергей.
Ранее «Рамблер» сообщал о внесении Службой безопасности Украины в список лиц, создающих национальную угрозу Украине репера Моргенштерна. По мнению службы, певец пропагандирует «культ насилия и жестокости».
Шоу-бизнес,Андрей Маликов,Алексей Потехин,Сергей Жуков,Аэропорт Шереметьево,СБУ,
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