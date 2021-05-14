Макаревичу досталось за поездку на Западную Украину 9 мая

Как писал «Рамблер», Макаревич не раз делал высказывания, которые становились резонансными. Однажды он заявил, что с россиянами «происходит что-то ужасное».

Музыкант рассказал, что не был в США всего три года, но новая поездка показала ему различия между американцами и россиянами: первые «спокойнее, веселее и добрее нас». Музыкант предположил, что в России «открыли какой-то двадцать пятый кадр, который превращает людей в злобных дебилов».