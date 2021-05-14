Макаревичу досталось за поездку на Западную Украину 9 мая

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич
на своей странице в Facebook поделился
впечатлениями от поездки по Западной Украине. Некоторых подписчиков музыканта возмутило, что он решил выступить в этом регионе в День Победы.
«Я, признаться, ожидал увидеть всё-таки некоторое захолустье - маленькие города по 200 000 человек. А увидел великолепную (и прекрасно отреставрированную) архитектуру, стильные рестораны, чистоту. И очень хороших зрителей», - написал он (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«У меня простой вопрос, Андрюша поешь ли ты сегодня песни Победы перед своей аудиторией?» - написал в комментариях к посту музыканта Александр Галиновский.
Пользователь Александр Гозман написал, что «Макарчик опоздал» к маршу националистов.
«Было очень в жилу. И почеломкаться с ними потом. Ну. может они сами к тебе придут. И поцелуют», - заявил он.
Не понравился пост Макаревича и некоторым украинцам.
«Русский барин изволили заехать и удивились, увидев не-захолустье? Ах, как, наверное, должньі обрадоваться жители не-захолустья от столь лестной оценки. А когда-то я Вас уважала», - заявила Tetiana Fomenko.
Как писал «Рамблер», Макаревич не раз делал высказывания, которые становились резонансными. Однажды он заявил, что с россиянами «происходит что-то ужасное».
Музыкант рассказал, что не был в США всего три года, но новая поездка показала ему различия между американцами и россиянами: первые «спокойнее, веселее и добрее нас». Музыкант предположил, что в России «открыли какой-то двадцать пятый кадр, который превращает людей в злобных дебилов».