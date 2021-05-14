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Пересильд полетит на МКС для съемок фильма «Вызов»

Елена Прошина
49 минут назад
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отобраны для съемок фильма «Вызов» на Международной космической станции. Об этом говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.
Пересильд полетит на МКС для съемок фильма «Вызов»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В госкорпорации пояснили, что Юлия Пересильд и Клим Шипенко отобраны для полета в космос специальной комиссией.
«По итогам медицинского и творческого отбора принято решение рекомендовать к назначению в основной экипаж Юлию Пересильд и Клима Шипенко, в дублирующий экипаж — Алену Мордовину и Алексея Дудина. Старт экспедиции запланирован на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-19»», - отмечается в сообщении.
При этом в Роскосмосе особо отметили участие в проекте пилота Галины Каировой, ей «предложено продолжить отбор в отряд космонавтов на профессиональной основе».
Отобранные для полета на космическую станцию кандидаты должны начать спецподготовку не позднее 1 июня.
«Им предстоит пройти в том числе испытания на центрифуге, вибростенде, совершить ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости, пройти парашютную подготовку», - отмечается в сообщении.
«Рамблер» писал, что ранее зрители подвергли резкой критике новую экранизацию «Угрюм-реки» и заявили, что Юлии Пересильд совершенно не удалась роль Анфисы
Шоу-бизнес,Алена Мордовина,Клим Шипенко,Алексей Дудин,Юлия Пересильд,Роскосмос,
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