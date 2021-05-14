Пересильд полетит на МКС для съемок фильма «Вызов»

Отобранные для полета на космическую станцию кандидаты должны начать спецподготовку не позднее 1 июня.

«Рамблер» писал, что ранее зрители подвергли резкой критике новую экранизацию «Угрюм-реки» и заявили, что Юлии Пересильд совершенно не удалась роль Анфисы