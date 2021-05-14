Как сложилась судьба звезды «Тихого Дона»

Одна из звезд «Тихого Дона» народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко
сумела не только состояться в профессии, но и обрести личное счастье. Как сложилась судьба артистки, вспоминает «Утро.ru».
Роль Натальи в «Тихом Доне» сделала Кириенко знаменитой. Но судьба самой актрисы сложилась не менее причудливым образом.
В 1960 году 27-летняя Кириенко влюбилась в 17-летнего Валерия Тарасевского. Актрису очень смущала их разница в возрасте, но в итоге, когда Тарасевскому исполнилось 18 лет, они поженились.
У пары родились двое сыновей – Максим и Тимур - и Тарасевский был вынужден оставить учебу в МГУ
, чтобы заниматься их воспитанием, пока жена строит карьеру. Все обязанности по обеспечению семьи взяла на себя Кириенко.
Однако на несколько лет о ней как будто забыли. Оказалось, что из-за отказа зампредседателю «Госкино» Кириенко попала в черный список. И только когда Баскаков покинул свою должность, актриса вновь начала появляться в кино.
Сниматься народная артистка РСФСР перестала в 2007 году, через три года после того, как похоронила любимого мужа. Справиться с тяжелой потерей ей помогли сыновья и внуки.
Как сообщал «Рамблер», ранее сервис MyBook провел опрос среди пользователей о том, какие произведения художественной литературы следует включить в школьную программу, а какие исключить из нее. Согласно его результатам, 42% россиян хотели бы пополнить школьную программу книгами о Гарри Поттере
. При этом 24% пользователей хотели бы исключить из школьной программы «Войну и мир» Льва Толстого
и «Тихий Дон» Михаила Шолохова
.