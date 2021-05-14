Как сложилась судьба звезды «Тихого Дона»

Одна из звезд «Тихого Дона» народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко сумела не только состояться в профессии, но и обрести личное счастье. Как сложилась судьба артистки, вспоминает «Утро.ru».

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Роль Натальи в «Тихом Доне» сделала Кириенко знаменитой. Но судьба самой актрисы сложилась не менее причудливым образом.

В 1960 году 27-летняя Кириенко влюбилась в 17-летнего Валерия Тарасевского. Актрису очень смущала их разница в возрасте, но в итоге, когда Тарасевскому исполнилось 18 лет, они поженились.

У пары родились двое сыновей – Максим и Тимур - и Тарасевский был вынужден оставить учебу в МГУ , чтобы заниматься их воспитанием, пока жена строит карьеру. Все обязанности по обеспечению семьи взяла на себя Кириенко.

Однако на несколько лет о ней как будто забыли. Оказалось, что из-за отказа зампредседателю «Госкино» Кириенко попала в черный список. И только когда Баскаков покинул свою должность, актриса вновь начала появляться в кино.

Сниматься народная артистка РСФСР перестала в 2007 году, через три года после того, как похоронила любимого мужа. Справиться с тяжелой потерей ей помогли сыновья и внуки.