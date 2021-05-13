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Гордон предложила Киркорову сдать анализы после конфликта из-за Бузовой

Вечерняя Москва
1 час назад
Юрист Екатерина Гордон предложила певцу Филиппу Киркорову вместе пройти анализы на содержание наркотических веществ в организме. На это она решилась после того, как артист намекнул на то, что Гордон употребляет запрещенные вещества. О желании пройти анализы юрист сказала в интервью в Сети.
Гордон предложила Киркорову сдать анализы на наркотики
Фото: Кирилл Зыков / АГН МоскваКирилл Зыков / АГН Москва
После госпитализации Ольги Бузовой Гордон предположила, что у певицы могла быть передозировка наркотиками на дне рождения Киркорова, поэтому она и попала в больницу. Киркоров сказал, что никаких запрещенных веществ на праздновании не было, а вот Гордон, по его словам, ищет на праздниках именно это, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
— Я спокойно отношусь к хамству тех, кому не нравится моя позиция. Что касается намеков на употребление наркотиков, я готова с Филиппом пройти любые анализы, — заявила Гордон.
Сама Ольга Бузова в конфликт не вмешивается, но в своем Instagram-аккаунте написала, что в последние дни поняла «кто друг, а кто — никто в моей жизни».
Шоу-бизнес,Екатерина Гордон,Филипп Киркоров,
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