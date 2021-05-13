Ротару захотела продать свои крымские отели за €23 млн

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На днях Калашникова посетила Крым в качестве ведущей местной недели моды. Певица рассказала, что во время поездки она познакомилась с риелтором, который предложил ей вложиться в отель Софии Ротару в Ялте.

Гостиница «Вилла София» находится в центре города, она построена на фундаментах купален Роффе 1897 года. В начале 1990-х София Ротару взяла их в аренду и, по слухам, потратила на реставрацию порядка миллиона долларов.

Сейчас отель закрыт и выставлен на продажу. По словам риелтора, певица хотела продать его за 25 млн евро, из-за отсутствия покупателей цена снизилась до 23 млн евро. При этом, по мнению агента, цена все равно остается завышенной.

Как рассказала Калашникова, когда-то отель «Вилла София» был «жутко дорогим». Самый дешевый номер стоил 15 тысяч рублей за ночь, а цены на номер люкс доходили до 80 тысяч рублей.

«Мне пока тоже такая покупка не по карману, много средств уходит на содержание недвижимости в Москве и в Испании. Думаю, что если кто и купить отель Ротару, то какой-нибудь ее поклонник, для которого будет приятно хотя бы таким образом прикоснуться к этой легендарной артистке», - поделилась Калашникова.

Ранее, как писал «Рамблер», журналисты издания Страна.ua сняли на видео роскошный особняк Софии Ротару под Киевом. Дом находится на участке площадью 1412 квадратных метров.