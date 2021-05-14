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«Вот этот священный Олег»: Волочкова показала таинственного поклонника

РИА "ФедералПресс"иещё 6
1 час назад
Балерина Анастасия Волочкова погрязла в любовной истории. В постах то и дело звучит имя некого Олега. Наконец, танцовщица показала тайного поклонника на онлайн-платформе PREMIER.
«Олег, в студию! Вот этот священный Олег!» – сказала она.
Уже девять месяцев Анастасия Волочкова держит фанатов в напряжении. То она говорит о безмерной любви к некому Олегу, то пишет посты, что разочарована в мужчинах. Наконец, карты вскрыты. Танцовщица показала загадочного мужчину. Он действительно существует и все еще в романтических отношениях с экс-примой Большого театра.
кадр видео Premier
Волочкова рассказала, что строить с ней роман – тяжело. Ее характер как вулкан, поэтому они расставались и сходились вновь. Сейчас она говорит о нем только в положительном ключе. Мужчина поддерживает танцовщицу, нянчится с ней и даже читает сказки на ночь.
Сам Олег сказал, что Настя – замечательный человек. Но часто ведет себя как ребенок.
Шоу-бизнес,Видео,Анастасия Волочкова,
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