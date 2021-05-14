Балерина Анастасия Волочкова погрязла в любовной истории. В постах то и дело звучит имя некого Олега. Наконец, танцовщица показала тайного поклонника на онлайн-платформе PREMIER.

«Олег, в студию! Вот этот священный Олег!» – сказала она.

Уже девять месяцев Анастасия Волочкова держит фанатов в напряжении. То она говорит о безмерной любви к некому Олегу, то пишет посты, что разочарована в мужчинах. Наконец, карты вскрыты. Танцовщица показала загадочного мужчину. Он действительно существует и все еще в романтических отношениях с экс-примой Большого театра.

кадр видео Premier

Волочкова рассказала, что строить с ней роман – тяжело. Ее характер как вулкан, поэтому они расставались и сходились вновь. Сейчас она говорит о нем только в положительном ключе. Мужчина поддерживает танцовщицу, нянчится с ней и даже читает сказки на ночь.