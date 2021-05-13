Конфликт на лестничной площадке дома, где живет семья знаменитости, произошел 17 апреля и был запечатлен на камеру. Видео появилось в распоряжении Telegram-канала «Подъём». Как сообщается, телевизионные работники, снимавшие сюжет для программы «Пусть говорят» о происшествии с покусавшей писателя Валентина Лаврова собакой Полицеймако, покидали квартиру пострадавшего. И в этот момент из соседней квартиры выбежала жена актера и накинулась на оператора.