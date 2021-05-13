«Мы уже уходили от Лаврова, тут открывается дверь одной из квартир и вырываются оттуда женские крики. Мы понимаем, что это Лариса – жена Михаила, она догоняет оператора и начинает его бить по голове, потом видит, что я снимаю, и кидается на меня. В итоге она повреждает мне руку, обрывает подмышечный нерв, вырывает мне волосы, она меня оскальпировала частично.
Я отлежала в Склифе три недели. На тот момент это был жуткий стресс и треш. Я такую озверевшую женщину не видела», – заявила «Подъёму» Фёдорова.