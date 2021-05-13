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Конфликт жены актера Полицеймако с журналистами сняли на видео

Алевтина Жаркова
26 минут назад
Супруга актера Михаила Полицеймако напала на журналистку Первого канала. Об этом сообщила сама сотрудница телеканала Лилия Фёдорова изданию «Подъём».
Конфликт на лестничной площадке дома, где живет семья знаменитости, произошел 17 апреля и был запечатлен на камеру. Видео появилось в распоряжении Telegram-канала «Подъём». Как сообщается, телевизионные работники, снимавшие сюжет для программы «Пусть говорят» о происшествии с покусавшей писателя Валентина Лаврова собакой Полицеймако, покидали квартиру пострадавшего. И в этот момент из соседней квартиры выбежала жена актера и накинулась на оператора.
«Мы уже уходили от Лаврова, тут открывается дверь одной из квартир и вырываются оттуда женские крики. Мы понимаем, что это Лариса – жена Михаила, она догоняет оператора и начинает его бить по голове, потом видит, что я снимаю, и кидается на меня. В итоге она повреждает мне руку, обрывает подмышечный нерв, вырывает мне волосы, она меня оскальпировала частично.
Я отлежала в Склифе три недели. На тот момент это был жуткий стресс и треш. Я такую озверевшую женщину не видела», – заявила «Подъёму» Фёдорова.
Шоу-бизнес,Происшествия,Видео,Михаил Полицеймако,
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