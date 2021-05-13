Телеведущая Алена Водонаева впервые после микроинсульта появилась на публике.

Участница проекта «Дом-2» оказалась в больнице в конце апреля, когда ей неожиданно стало плохо. Близкие звезды смогли вызвать скорую, медики констатировали микроинсульт. Несмотря на серьезность диагноза, Водонаева быстро вернулась к повседневной жизни.

Instagram/@alenavodonaeva

38-летняя журналистка появилась на премьере мультфильма «Кролик Питер 2». Она была черном топе на тонких бретелях, кожаных брюках с высокой посадкой. Образ она дополнила длинным жакетом цвета фуксии с леопардовым принтом.

«Мой первый выход после больницы. Восстановилась окончательно», - уточнила знаменитость.

Водонаева поспешила признаться в любви к Москве. Она сравнила его с Нью-Йорком, Лос-Анджелесом, Лондоном.

«Вы ни в одном из этих крупных городов не купите утюг в три часа ночи. А в Москве купите и сделаете маникюр в два часа ночи», - поделилась она.