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Алена Водонаева впервые вышла в свет после микроинсульта

Passion.ru
54 минуты назад
Телеведущая Алена Водонаева впервые после микроинсульта появилась на публике.
Участница проекта «Дом-2» оказалась в больнице в конце апреля, когда ей неожиданно стало плохо. Близкие звезды смогли вызвать скорую, медики констатировали микроинсульт. Несмотря на серьезность диагноза, Водонаева быстро вернулась к повседневной жизни.
Instagram/@alenavodonaeva
38-летняя журналистка появилась на премьере мультфильма «Кролик Питер 2». Она была черном топе на тонких бретелях, кожаных брюках с высокой посадкой. Образ она дополнила длинным жакетом цвета фуксии с леопардовым принтом.
«Мой первый выход после больницы. Восстановилась окончательно», - уточнила знаменитость.
Водонаева поспешила признаться в любви к Москве. Она сравнила его с Нью-Йорком, Лос-Анджелесом, Лондоном.
«Вы ни в одном из этих крупных городов не купите утюг в три часа ночи. А в Москве купите и сделаете маникюр в два часа ночи», - поделилась она.
Про утюг звезда вспомнила не случайно, оказывается, ей дважды пришлось покупать этот прибор в позднее время. Однажды телеведущая разбила два градусника за сутки, из-за чего вызывала службу ртути в нестандартное время.
Шоу-бизнес,Видео,Алена Водонаева,
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