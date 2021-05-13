В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Ида Галич подала в суд из-за квартиры

Lenta.ruиещё 3
1 час назад
Телеведущая и одна из самых высокооплачиваемых российских блогерш Ида Галич подала в суд на застройщика из-за квартиры. Причиной иска стала несвоевременная передача жилья собственнице. Об этом сообщает издание StarHit со ссылкой на пресс-службу Гагаринского суда Москвы.
Ида Галич подала в суд из-за квартиры
Фото: @galichida@galichida
Галич приобрела в столице две квартиры. По данным издания, блогерше приходилось много работать, чтобы достать деньги на недвижимость. Одна из сделок прошла с нарушениями со стороны компании застройщика — Галич не вовремя получила объект в собственность.
Блогерша подала на компанию иск и требует выплатить ей 490 тысяч рублей, а также 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Стороны должны будут встретиться в суде 27 мая 2021 года.
В феврале 2021 года Галич сообщила подписчикам, что выплатила ипотеку за загородный дом, отметив, что этот кредит на жилье стал для нее третьим по счету. Она поблагодарила Вселенную и подчеркнула, что на протяжении 2020 года работала без выходных.
Шоу-бизнес,Ида Галич,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители