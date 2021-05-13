Модель Анастасия Решетова опубликовала новую фотографию в соцсеть. Под постом она поздравила мусульман с окончанием Священного месяца Рамадан. Верующие ополчились на экс-супругу Тимати за то, что лезет в чужую религию.

«Биполярное расстройство? То она в лифчике фоткается, то вдруг мусульманка», – пишут комментарии.

Анастасия Решетова прониклась восточной культурой, поговаривали, что она приняла ислам. Но официальных данных от модели не поступало. В соцсети она часто показывает, как носит платки или скрывает лицо. Но большая часть снимков – короткие шорты, декольте, мини. Некоторых мусульман злит ее «закос» под восточных женщин.

В этот раз Анастасия опубликовала снимок из мечети в Дубае. Она в традиционном платье в пол, платке, скрывающем лицо. Видно только глаза. Под постом девушка поздравила мусульман с окончанием Священного месяца Рамадан. Она пожелала, чтобы Всевышний услышал молитвы верующих и сберег их семьи. Трогательно. Но оценили поступок Решетовой далеко не все.

Ее обвинили в «позерстве» и пренебрежении верой. Мусульмане не понимают, как она может ходить в открытой одежде и носить крест, а потом облачаться в подобие паранджи.

«А во время поста одежда была другой. Вы думаете только в этот день нужно скромно одеваться?», «Хватит переобуваться, реши уже, к какой религии имеешь отношение. Вечером в абае, днем в шортах», «На одном фото полуголая, на другом в хиджабе. Заигралась», «То голая, то в хиджабе. Испанский стыд», – звучит под публикацией.