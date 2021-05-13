Ургант жестко пошутил над депутатами Госдумы

Однако, по мнению Урганта, рэперу необходимо сменить никнейм. «Но не будут же говорить: „Гнойному включите микрофон“. Там же половине зала включат», — добавил комик. Кроме того, юморист также вспомнил еще одно имя музыканта — Валентин Дядька. «Вот Валентин Дядька очень хорошо. В Госдуме уже есть Валентина тетька, теперь будет и Валентин Дядька», — сыронизировал телеведущий.