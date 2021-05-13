Ургант жестко пошутил над депутатами Госдумы

Телеведущий Иван Ургант высмеял в своем вечернем шоу желание рэпера Славы КПСС выдвигаться на выборы в Госдуме. Он также не оставил без внимания и других известных депутатов.
Фото: Личная страница Ивана Урганта в InstagramЛичная страница Ивана Урганта в Instagram
«Сейчас, конечно, интересно, как отреагирует на появление в Госдуме Славы КПСС Гена КПРФ. А почему нет? Он хорош в дебатах, умеет емко формулировать мысль, имеет отталкивающую внешность. Он может пойти по спискам ЛДПР», — пошутил Ургант.
Однако, по мнению Урганта, рэперу необходимо сменить никнейм. «Но не будут же говорить: „Гнойному включите микрофон“. Там же половине зала включат», — добавил комик. Кроме того, юморист также вспомнил еще одно имя музыканта — Валентин Дядька. «Вот Валентин Дядька очень хорошо. В Госдуме уже есть Валентина тетька, теперь будет и Валентин Дядька», — сыронизировал телеведущий.
Ранее стало известно, что рэпер Слава КПСС (Вячеслав Машнов), также известный как Гнойный, решил выдвигаться в Государственную Думу РФ. Он отметил, что участвовать в выборах решил от партии «Зеленая альтернатива».