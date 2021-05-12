"Я нездорова": Светличная пожаловалась на самочувствие

Актриса Светлана Светличная пожаловалась на плохое самочувствие после травмы головы, полученной в 2020 году.

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«У меня очень серьезная история. Это голова голова, которую хотели скинуть. Вы знаете, я нездорова, меня кидает, нет сил из-за этой травмы», - рассказала она «Собеседнику».

По словам актрисы, ее не радует ни весна, ни солнце, поскольку она не знает, сможет ли дойти до магазина.

Светличная призналась, что не собирается 15 мая праздновать свое 81-летие из-за плохого самочувствия и настроения.

«81 год для меня – очень много, по крайней мере, по моим ощущениям. Дело не в том, как я выгляжу, внешний вид не столь важен, главное, как ты себя чувствуешь. Вот я себя чувствую нехорошо. Настроение у меня совсем не праздничное, да я и не хотела бы, чтобы оно было другим...» - заявила артистка.

Она также сказала, что думает о смерти и уже отдала родным распоряжения относительно похорон.

Светличная подозревает, что резкое ухудшение ее здоровья связано с тем, что вокруг нее было много завистников, которые желали ей зла.