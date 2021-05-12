Участник группы BTS заявил о готовности уйти в армию

Компания Big Hit решила прокомментировать этот прогноз. Они заявили, что всю информацию по призыву BTS уже говорили ранее. Напомним, Джин (Jin) должен был один из первых уйти на службу, так как является самым старшим в группе. И еще в 2020 году Джин отметил, что он готов пойти на службу тогда, когда государство призовет его.