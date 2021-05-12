Участник группы BTS заявил о готовности уйти в армию

Южнокорейская к-поп группа BTS вот уже несколько лет пугает поклонников тем, что может уйти в армию. Ведь по закону Южной Кореи
почти все трудоспособные корейцы к 28 годам обязаны отслужить в армии 18 месяцев. И, кажется, это случится совсем скоро.
Фото: Popcake.tvPopcake.tv
По прогнозу компании Leading Investment & Securities, участники BTS будут зачислены в армию в первой половине 2022 года.
Компания Big Hit решила прокомментировать этот прогноз. Они заявили, что всю информацию по призыву BTS уже говорили ранее. Напомним, Джин (Jin) должен был один из первых уйти на службу, так как является самым старшим в группе. И еще в 2020 году Джин отметил, что он готов пойти на службу тогда, когда государство призовет его.
«Я, как молодой гражданин Южной Кореи, понимаю, что служба в армии — это естественный долг, который нужно отдать каждому. Если государство призовет меня пойти на военную службу, я готов сделать это в любое время», — со всей ответственностью заявил музыкант.
Таким образом, компания Big Hit не опровергла домыслы аналитиков, а лишь подтвердила тот факт, что BTS уйдут на службу.