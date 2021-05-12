Пенкин вспомнил о работе дворником

Когда только переехал в Москву в середине 80-х годов, известный певец Сергей Пенкин работал дворником. Этот период своей жизни 60-летний артист сегодня называет лучшим.

«Это были самые лучшие года в моей жизни, потому что я общался с золотой молодежью. Мне помогали подметать и чистить двор внук Брежнева, Егор Кончаловский, Степа Михалков — поделился Пенкин в интервью Дмитрию Гордону на YouTube. — То есть там была золотая молодежь: дети послов, дипломатов. Это было самое лучшее время, когда там кто-то выкинул пианино, а мы его привезли и покрасили в красно-белый цвет »

Навыки подметания улиц, по словам Сергея, у него остались. Но вместе с ними и больная спина после кидания снега, поэтому сегодня мужчина бы уже не пошел работать дворником.

Пенкин добавил, что все периоды своей жизни считает удачными. И даже сейчас он чувствует себя «20-летним мальчишкой, на которого надели тело 60-летнего старика». Он признался, что недавно отработал 4-часовой концерт, а затем еще поехал плавать в бассейне.

«Я настолько получаю удовольствие от жизни и живу, как в последний раз. Потому что не знаешь, что с нами будет завтра», — поделился артист.