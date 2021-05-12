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Пенкин назвал период, когда он работал дворником, лучшими годами в своей жизни

Teleprogramma.pro
1 час назад
Когда только переехал в Москву в середине 80-х годов, известный певец Сергей Пенкин работал дворником. Этот период своей жизни 60-летний артист сегодня называет лучшим.
Пенкин вспомнил о работе дворником
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«Это были самые лучшие года в моей жизни, потому что я общался с золотой молодежью. Мне помогали подметать и чистить двор внук Брежнева, Егор Кончаловский, Степа Михалков — поделился Пенкин в интервью Дмитрию Гордону на YouTube. — То есть там была золотая молодежь: дети послов, дипломатов. Это было самое лучшее время, когда там кто-то выкинул пианино, а мы его привезли и покрасили в красно-белый цвет »
Навыки подметания улиц, по словам Сергея, у него остались. Но вместе с ними и больная спина после кидания снега, поэтому сегодня мужчина бы уже не пошел работать дворником.
Пенкин добавил, что все периоды своей жизни считает удачными. И даже сейчас он чувствует себя «20-летним мальчишкой, на которого надели тело 60-летнего старика». Он признался, что недавно отработал 4-часовой концерт, а затем еще поехал плавать в бассейне.
«Я настолько получаю удовольствие от жизни и живу, как в последний раз. Потому что не знаешь, что с нами будет завтра», — поделился артист.
Он также предположил, что злые люди стареют быстрее, а добрые надолго остаются молодыми.
Шоу-бизнес,Дмитрий Гордон,Сергей Пенкин,Егор Кончаловский,Москва,
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