Ургант ответил на призыв Жириновского о закрытии шоу

«А это значит все. Если Жириновский что-то говорит, это, как мы знаем, не пустые слова. Этот человек просто так молоть ерунду не будет, чтобы привлечь к себе внимание. Как он сказал? Юмор слабенький? И он имеет право так говорить, потому что он много лет возглавляет комитет Госдумы по юмору и слабости. Он, кстати, там один, в этом комитете», — сказал Ургант.
«Я пошел в парк. Смотрю, человек в кепке ЛДПР зерно из скворечника собирает в пакет. Я ему говорю: „Простите, а вы можете передать Владимиру Вольфовичу, что я его приглашаю в передачу?“ И человек говорит: „Я приду“», — пошутил Ургант.