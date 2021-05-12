Моргенштерн поможет пострадавшим при стрельбе в Казани

Музыкант отменил запланированную вечеринку с фанатами на фоне трагедии, однако пообещал, что продаст эксклюзивный мерч.
Я знаю, что многие прикатили даже с других городов, поэтому я буду ждать вас у прилавка и продавать уникальный мерч. Все вырученные деньги с продажи мерча мы отправим семьям пострадавшим, — сказал на видео, опубликованном в сторис.
Ранее сообщалось, что блогер Давид Манукян, также известный как Дава, посетил стихийный мемориал возле школы 175 в Казани. Артист также в своём Instagram выразил соболезнования родственникам погибших.