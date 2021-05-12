Участник Фабрики Звёзд 7 сезона вместе с семьёй улетел на майские праздники в Израиль ещё до возобновления острого конфликта. Когда начался обстрел, Влад с семьёй, которая живет в Ашкелоне, поехал домой, чтобы добраться до бомбоубежища, которое находится в подвале. И, только приехав, они узнали, что дверь в него закрыта на замок.
У Соколовского был авиабилет в Россию на 11 мая. Певец надеялся улететь домой этим рейсом, но из-за нестабильной обстановки его отменили. Сейчас Влад взял новый билет на 13-е число, не неизвестно получится ли улететь в этот раз.