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Певец Влад Соколовский попал под обстрел в Израиле и снял себя на видео

Александр Кузьмин
51 минуту назад
Ставший известным в 2007 году как один из участников группы «Бис» певец Влад Соколовский, застрял в Израиле под обстрелом ХАМАС. Видео он выкладывает в своём instagram.
Участник Фабрики Звёзд 7 сезона вместе с семьёй улетел на майские праздники в Израиль ещё до возобновления острого конфликта. Когда начался обстрел, Влад с семьёй, которая живет в Ашкелоне, поехал домой, чтобы добраться до бомбоубежища, которое находится в подвале. И, только приехав, они узнали, что дверь в него закрыта на замок.
У Соколовского был авиабилет в Россию на 11 мая. Певец надеялся улететь домой этим рейсом, но из-за нестабильной обстановки его отменили. Сейчас Влад взял новый билет на 13-е число, не неизвестно получится ли улететь в этот раз.
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