Пуговка из «Папиных дочек» перестала общаться с Арзамасовой и Карпович

Девушка написала в соцсетях, что считает «Папины дочки» давно пройденным этапом. Сейчас она не актриса и тем более не Пуговка.
«Сейчас я позиционирую сериал "Папины Дочки" как уже совсем не со мной произошедшее. ( ) Я уже совсем другая, я уже давно не снимаюсь», - написала Екатерина.
Девушка добавила, что не общается со своими экранными сестрами, объяснив это большой разницей в возрасте. Отвечая на вопросы в комментариях, Старшова также рассказала, что не общается с Александром Олешко, сыгравшего в «Папиных дочках» друга семьи – олигарха.
Как писал «Рамблер», Екатерине Старшовой 19 лет. Она учится в МГУ им. М.В. Ломоносова на факультете фундаментальной медицины. С 2007 по 2012 годы Екатерина исполняла роль младшей сестры Полины «Пуговки» Васнецовой в ситкоме «Папины дочки».