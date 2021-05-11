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Пуговка из «Папиных дочек» перестала общаться с Арзамасовой и Карпович

Вероника Полынина
53 минуты назад
Исполнительница роли Пуговки в сериале «Папины дочки» Екатерина Старшова призналась, что не общается с бывшими коллегами Елизаветой Арзамасовой, Мирославой Карпович и другими партнерами по съемкам.
Пуговка из «Папиных дочек» перестала общаться с Арзамасовой и Карпович
Фото: InstagramInstagram
Девушка написала в соцсетях, что считает «Папины дочки» давно пройденным этапом. Сейчас она не актриса и тем более не Пуговка.
«Сейчас я позиционирую сериал "Папины Дочки" как уже совсем не со мной произошедшее. ( ) Я уже совсем другая, я уже давно не снимаюсь», - написала Екатерина.
Девушка добавила, что не общается со своими экранными сестрами, объяснив это большой разницей в возрасте. Отвечая на вопросы в комментариях, Старшова также рассказала, что не общается с Александром Олешко, сыгравшего в «Папиных дочках» друга семьи – олигарха.
Как писал «Рамблер», Екатерине Старшовой 19 лет. Она учится в МГУ им. М.В. Ломоносова на факультете фундаментальной медицины. С 2007 по 2012 годы Екатерина исполняла роль младшей сестры Полины «Пуговки» Васнецовой в ситкоме «Папины дочки».
Шоу-бизнес,Екатерина Старшова,Мирослава Карпович,Александр Олешко,МГУ,
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