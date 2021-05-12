Лазарева раскритиковала «молодящегося» Щаца

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Стендап- это форма более молодая, влезать с ногами и руками в чужую форму Я себя в ней не вижу. Я понимаю, что сказать моего возраста людям, у нас один бэкграунд. < > Этот же формат сложился после нашего взросления, стендап будет взрослеть вместе с ребятами», - заявила она.

Лазарева отметила, что «ни в коем случае не умаляет достоинства» Шаца, который нашел себя в стендапе, но сама от его выступлений не в восторге.

«Мне кажется, что он с ними пытается немножечко заигрывать, и с аудиторией, и быть похожим на молодого стендапера. Я не хочу так. Но ему это нравится, его прет, ему клево», - сказала она.

Как писал «Рамблер», до 2013 года Лазарева и ее муж Михаил Шац работали на СТС. Телеведущие объяснили, что контракты с телеканалом истекли, но СМИ связывали увольнение с их оппозиционной деятельностью.

В 2019 году Щац вернулся на СТС. По словам Лазаревой, ее телеканал не пригласил, хотя муж об этом просил.