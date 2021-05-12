В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Лазарева раскритиковала «молодящегося» Щаца

Елена Прошина
1 час назад
Актриса, телеведущая Татьяна Лазарева рассказала, что ей не очень нравится стендап ее мужа, комика Михаила Шаца. В интервью YouTube-каналу «Георгий За Кадром» она заявила, что этот формат - не для людей ее поколения.
Лазарева раскритиковала «молодящегося» Щаца
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Стендап- это форма более молодая, влезать с ногами и руками в чужую форму Я себя в ней не вижу. Я понимаю, что сказать моего возраста людям, у нас один бэкграунд. < > Этот же формат сложился после нашего взросления, стендап будет взрослеть вместе с ребятами», - заявила она.
Лазарева отметила, что «ни в коем случае не умаляет достоинства» Шаца, который нашел себя в стендапе, но сама от его выступлений не в восторге.
«Мне кажется, что он с ними пытается немножечко заигрывать, и с аудиторией, и быть похожим на молодого стендапера. Я не хочу так. Но ему это нравится, его прет, ему клево», - сказала она.
Как писал «Рамблер», до 2013 года Лазарева и ее муж Михаил Шац работали на СТС. Телеведущие объяснили, что контракты с телеканалом истекли, но СМИ связывали увольнение с их оппозиционной деятельностью.
В 2019 году Щац вернулся на СТС. По словам Лазаревой, ее телеканал не пригласил, хотя муж об этом просил.
«Ему говорят: «Таньку не берем, тебя берем. Пойдешь? Последний раз спрашиваем», - рассказала она.
Шоу-бизнес,Татьяна Лазарева,Михаил Шац,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители