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Как сложилась судьба Пуговки из «Папиных дочек»

Елена Прошина
1 час назад
Екатерина Старшова, известная исполнением роли Пуговки в сериале «Папины дочки», давно не снимается. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
Как сложилась судьба Пуговки из «Папиных дочек»
Фото: InstagramInstagram
Вчера Старшова опубликовала свою фотографию в синих джинсах, белой рубашке и бежевом кардигане. В подписи к ней она сообщила, что является уже совсем другим человеком, по сравнению с тем, кем была на момент съемок в «Папиных дочках».
Старшова рассказала, что воспринимает этот сериал, как нечто, не имеющее к ней отношения. Она высказала мнение, что это может быть связано с тем, что ей «постоянно из-за всех дыр пихают» эту роль.
«Ото всех я слышу в директ и в жизни про Пуговку, про сериал. Я уже совсем другая, я уже давно не снимаюсь. Отвечу на популярный вопрос — я не общаюсь со звездами "Папиных дочек". Видимо, разница в возрасте берет свое», — добавила Старшова.
Старшовой, как сообщал «Рамблер», 19 лет. Помимо «Папиных дочек», она играла в фильмах «Русалка» и «Черная молния».
Роли сестер Старшовой в «Папиных дочках» исполнили Елизавета Арзамасова, Мирослава Карпович, Дарья Мельникова и Анастасия Сиваева. Все они, за исключением последней, продолжают играть в театре, кино и на телевидении.
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