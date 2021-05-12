Как сложилась судьба Пуговки из «Папиных дочек»

Екатерина Старшова , известная исполнением роли Пуговки в сериале «Папины дочки», давно не снимается. Об этом она сама сообщила в инстаграме.

Фото: Instagram Instagram

Вчера Старшова опубликовала свою фотографию в синих джинсах, белой рубашке и бежевом кардигане. В подписи к ней она сообщила, что является уже совсем другим человеком, по сравнению с тем, кем была на момент съемок в «Папиных дочках».

Старшова рассказала, что воспринимает этот сериал, как нечто, не имеющее к ней отношения. Она высказала мнение, что это может быть связано с тем, что ей «постоянно из-за всех дыр пихают» эту роль.

«Ото всех я слышу в директ и в жизни про Пуговку, про сериал. Я уже совсем другая, я уже давно не снимаюсь. Отвечу на популярный вопрос — я не общаюсь со звездами "Папиных дочек". Видимо, разница в возрасте берет свое», — добавила Старшова.