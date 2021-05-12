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«Делай, что хочешь»: Волочкова похвасталась отдыхом на Мальдивах

Елена Прошина
1 час назад
Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что отдыхает на Мальдивах в компании своего возлюбленного Олега и продемонстрировала виллу на берегу океана. Об этом пишет «СтарХит».
«Делай, что хочешь»: Волочкова похвасталась отдыхом на Мальдивах
Фото: InstagramInstagram
По словам артистки, ее привлекает на островах «абсолютное уединение», полное отсутствие людей на пляже и возможность делать, что хочется.
«Олег разрешает мне тут плавать так, как я хочу, хотя он очень ревнивый человек. Даже консервативный, знаете такой, параноик — все время следит, чтобы никто не подсматривал. Но в этом раю спокойно говорит: «Насть, делай, что хочешь!»» - заявила она.
При этом Волочкова отметила, что каждый день встает в 5:30 утра, чтобы встретить рассвет и пытается разбудить своего спутника, но тот отказывается вставать.
«Ценю любой знак внимания со стороны своего мужчины! А еще любимый читает мне на ночь сказки», - похвасталась балерина.
Она также подчеркнула, что Олег – бизнесмен и не испытывает материальных проблем, а отдых на вилле, стоимостью порядка миллиона рублей, им вполне по карману.
«Для олигархов сумма покажется мизерной, а для тех людей, которые не смогли никуда улететь на майские, — грандиозной. Рада и горда, что имею эту свободу — поехать куда угодно когда угодно», - заявила Волочкова.
«Рамблер» писал, что ранее Анастасия Волочкова призналась, что не знает, кем работает ее возлюбленный, с которым она вместе уже 9,5 месяцев.
Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,StarHit,Мальдивы,
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