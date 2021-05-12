«Делай, что хочешь»: Волочкова похвасталась отдыхом на Мальдивах

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По словам артистки, ее привлекает на островах «абсолютное уединение», полное отсутствие людей на пляже и возможность делать, что хочется.

«Олег разрешает мне тут плавать так, как я хочу, хотя он очень ревнивый человек. Даже консервативный, знаете такой, параноик — все время следит, чтобы никто не подсматривал. Но в этом раю спокойно говорит: «Насть, делай, что хочешь!»» - заявила она.

При этом Волочкова отметила, что каждый день встает в 5:30 утра, чтобы встретить рассвет и пытается разбудить своего спутника, но тот отказывается вставать.

«Ценю любой знак внимания со стороны своего мужчины! А еще любимый читает мне на ночь сказки», - похвасталась балерина.

Она также подчеркнула, что Олег – бизнесмен и не испытывает материальных проблем, а отдых на вилле, стоимостью порядка миллиона рублей, им вполне по карману.

«Для олигархов сумма покажется мизерной, а для тех людей, которые не смогли никуда улететь на майские, — грандиозной. Рада и горда, что имею эту свободу — поехать куда угодно когда угодно», - заявила Волочкова.