Актера Игоря Филиппова обвинили в изнасиловании

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Вероника Сагайко и ее мама выдвинули обвинения в студии программы «На самом деле».

Девушка заявила, что была ученицей Филиппова в студии актерского мастерства. Однажды он позвал ее на репетицию к себе домой и там якобы набросился на нее и изнасиловал.

«20 апреля должно было состояться занятие в студии. Я позвонила ему. Он сказал, что не сможет приехать в студию и попросил приехать к нему домой. Я приехала к нему», - рассказала Сагайко.

По ее словам, когда она вошла, Филиппов «сильно поменялся в лице», а «в его глазах появился животный инстинкт».

«Он начал ко мне лезть под юбку, под кофту. Я зарыдала, я испугалась. Он меня обесчестил», - пожаловалась Вероника.

Мать Сагайко заявила, что ее дочери нет и 18 лет, и потребовала, чтобы артист женился на обесчещенной им девушке. Она также объяснила, что не обратилась в полицию, потому что боялась осуждения со стороны общества.

Проверка на полиграфе показала, что Вероника Сагайко является совершеннолетней. Согласно детектору, Вероника и ее мать обговаривали то, что будут рассказывать во время телешоу. Кроме того, полиграф показал, что девушка лжет, и у нее не было интимной близости с артистом.