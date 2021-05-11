Забрал паспорт: Алибасов пожаловался на сына

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов пожаловался на невозможность вернуться в Москву из Калининграда , где он проходит реабилитацию после операции на ноге.

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Алибасов рассказал съемочной группе программы «Прямой эфир», что его сын Бари-младший забрал его паспорт и фактически «заточил» его в калининградской квартире.

«Один сижу. Здесь, в Калининграде, мне очень скучно. Я тоскую по Москве, хочу быстрее вернуться на свою любимую работу. Но мой паспорт у сына, он мне его не возвращает. Так что я практически я в заточении», - приводит «Стархит» слова продюсера.

Сестра Алибасова считает, что сын намерен свести продюсера в могилу.

«Он буквально убивает его. И отравление «Кротом» — его рук дело», - заявила Роза Алибасова.

Тем временем, сам Алибасов-младший всеми способами демонстрирует, что его отец окружен заботой и вниманием.

За шоуменом ухаживает сиделка-реабилитолог. Она следит за приемом лекарств, делает массаж ноги. Алибасова до сих пор передвигается в инвалидной коляске, но по квартире он уже может ходить самостоятельно. По словам Бари-младшего, за последние месяцы отец прибавил в весе 8 кг, однако по-прежнему испытывает проблемы с памятью.