Забрал паспорт: Алибасов пожаловался на сына

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов
пожаловался на невозможность вернуться в Москву
из Калининграда
, где он проходит реабилитацию после операции на ноге.
Алибасов рассказал съемочной группе программы «Прямой эфир», что его сын Бари-младший забрал его паспорт и фактически «заточил» его в калининградской квартире.
«Один сижу. Здесь, в Калининграде, мне очень скучно. Я тоскую по Москве, хочу быстрее вернуться на свою любимую работу. Но мой паспорт у сына, он мне его не возвращает. Так что я практически я в заточении», - приводит «Стархит» слова продюсера.
Сестра Алибасова считает, что сын намерен свести продюсера в могилу.
«Он буквально убивает его. И отравление «Кротом» — его рук дело», - заявила Роза Алибасова.
Тем временем, сам Алибасов-младший всеми способами демонстрирует, что его отец окружен заботой и вниманием.
За шоуменом ухаживает сиделка-реабилитолог. Она следит за приемом лекарств, делает массаж ноги. Алибасова до сих пор передвигается в инвалидной коляске, но по квартире он уже может ходить самостоятельно. По словам Бари-младшего, за последние месяцы отец прибавил в весе 8 кг, однако по-прежнему испытывает проблемы с памятью.
В июле прошлого года, как сообщал «Рамблер», врачи диагностировали у Алибасова-старшего корсаковский психоз и необратимые нарушения коры головного мозга. В феврале он сломал ногу, был прооперирован и начал восстанавливаться в одной из больниц в Калининграде.