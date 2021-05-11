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«Так и не смогла помириться»: скончался отец певицы Адель

РИА "ФедералПресс"
54 минуты назад
Певица Адель потеряла отца. Он умер от рака в 57 лет. Артистка не жила с папой, он ушел из семьи, когда она была ребенком. Но новость о его кончине расстроила поп-звезду, пишут в СМИ.
Скончался отец певицы Адель
Фото: ReutersReuters
«Певица так и не смогла помириться с родителем, несмотря на то, что у него был рак», – сообщает пресса.
Будущей мировой звезде было три года. В этом возрасте она и познала, что такое жизнь без отца. Он ушел от ее матери, переехал в другой город и завел новую семью. Долгие годы Адель не могла простить родителя. В 2013 ему диагностировали рак, но болезнь не сказалась на ее мнении. Детская обида не смогла так простой уйти. Все усугубило его интервью 2011 года. Он начал болтать с журналистами о перемирии с дочерью без ее согласия, дабы хайпануть.
Как передает The Sun, сегодня отец Адель скончался от рака. Несмотря на тяжелые отношения и многолетнюю вражду, новость поразила певицу. Инсайдеры говорят, что звезда в глубокой печали. Смерть покойного тяжелого переживает и его семья.
Шоу-бизнес,Адель,
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