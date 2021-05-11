Скончался отец певицы Адель

Будущей мировой звезде было три года. В этом возрасте она и познала, что такое жизнь без отца. Он ушел от ее матери, переехал в другой город и завел новую семью. Долгие годы Адель не могла простить родителя. В 2013 ему диагностировали рак, но болезнь не сказалась на ее мнении. Детская обида не смогла так простой уйти. Все усугубило его интервью 2011 года. Он начал болтать с журналистами о перемирии с дочерью без ее согласия, дабы хайпануть.