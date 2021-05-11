Букмекеры не поверили в успех Манижи на Евровидении

Букмекеры продолжают принимать ставки на итоги музыкального конкурса «Евровидение». По данным портала Euroinvision.com, больше всего шансов выиграть у Мальты (16%), которую представит певица Destiny.

Фото: ТАСС ТАСС

В успех российской участницы Манижи с песней «Русская женщина», судя по всему, эксперты не верят, «отдавая» ей 13-е место (2%).

«Серебро» Евровидения прочат Швейцарии (14%, участник — Gjon’s Tears), «бронзу» — Франции (10%, участница — Барбара Пьевик), четвёртое место — Болгарии (8%, Виктория Георгиева).

Евровидение пройдёт c 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды). Накануне Манижа объяснила выбор одного из нарядов, в котором появляется на сцене. Речь идёт о красном комбинезоне, его артистка назвала одеждой рабочего класса. Первый костюм, в котором певица появляется на сцене, сшит из лоскутов ткани, присланных со всех регионов РФ.