«Просто ужас»: Харламов о стрельбе в казанской школе

Нападение на школу 175 в Казани произошло утром 11 мая. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников. В результате атаки погибли, по последним данным, восемь человек, кроме того, 21 — получили ранения. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.