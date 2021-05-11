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«Просто ужас»: Харламов отреагировал на стрельбу в казанской школе

News.ru
44 минуты назад
Российский юморист Гарик Харламов в своём Instagram-аккаунте выразил соболезнования родственникам погибших в результате стрельбы в казанской школе 175. По его словам, ситуация просто ужасная.
«Просто ужас»: Харламов о стрельбе в казанской школе
Фото: InstagramInstagram
Казань. Гимназия 175. Просто ужас. Просто нет слов. Мои глубочайшие соболезнования родителям погибших детишек, родственникам погибших взрослых! — написал комик.
Кроме того, стрельбу в столице Татарстана прокомментировали певица Ольга Бузова и телеведущая Яна Чурикова. Последняя заявила, что это общая боль. Соболезнования семьям погибших также выразили Александр Олешко, Екатерина Скулкина, Елена Ксенофонтова, Айза Анохина и Кети Топурия.
Ранее певица Алсу отреагировала на нападение на школу 175 в Казани. Артистка подчеркнула, что произошедшее — чудовищная трагедия, которая унесла жизни детей и взрослых.
Нападение на школу 175 в Казани произошло утром 11 мая. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников. В результате атаки погибли, по последним данным, восемь человек, кроме того, 21 — получили ранения. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.
Шоу-бизнес,Айза Анохина,Елена Ксенофонтова,Гарик Харламов,Яна Чурикова,Екатерина Скулкина,Александр Олешко,Ольга Бузова,Республика Татарстан,Казань,
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