От разочарования: Волочкова разрыдалась из-за мужчины

Волочкова считает себя добрым и открытым человеком, который доверяет людям. Из-за этих качеств Анастасия часто ошибается в своих избранниках. Балерина призналась, что сейчас у нее происходит переоценка ценностей.

Поклонники сразу же сделали вывод, что балерина могла поругаться со своим таинственным возлюбленным, с которым отдыхает сейчас на островах. Еще недавно Анастасия уверяла пользователей, что совершенно счастлива в личной жизни и даже готовится к свадьбе. Пока что вдаваться в подробности Волочкова не стала.