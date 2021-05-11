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От разочарования: Волочкова разрыдалась из-за мужчины

Экспресс газета
51 минуту назад
Анастасия Волочкова отдыхает на Мальдивах и делится с подписчиками своими фотографиями в бикини. Компанию ей составил возлюбленный по имени Олег. Однако сегодня Анастасия дала понять, что в ее жизни произошли печальные изменения.
Анастасия Волочкова часто бывает откровенна с поклонниками и делится своими эмоциями. Сегодня она рассказала о том, что на Мальдивах испортилась погода. Балерина призналась, что она и сама успела поплакать, так как в очередной раз разочаровалась в мужчинах.
Волочкова считает себя добрым и открытым человеком, который доверяет людям. Из-за этих качеств Анастасия часто ошибается в своих избранниках. Балерина призналась, что сейчас у нее происходит переоценка ценностей.
"В общем-то и я поплакала от разочарования... В мужчинах я всегда ценю такие качества, как благородство и мужество. Я и сама совершаю ошибки в жизни. Я человек, и мне свойственно ошибаться, как и всем. Но, как говорит моя мама, самые большие недостатки мои - это чрезмерная открытость души, доверчивость людям и красота. А я считаю, что один из моих недостатков - это тот факт, что зачастую я спешу видеть в мужчине те качества, которыми он не обладает, к сожалению... Приходится эти качества «рисовать.. » А когда открываются глаза и понимаешь, что эти краски и кисти только в твоих руках, хуже не становится", - поделилась своими размышлениями Анастасия Волочкова.
Поклонники сразу же сделали вывод, что балерина могла поругаться со своим таинственным возлюбленным, с которым отдыхает сейчас на островах. Еще недавно Анастасия уверяла пользователей, что совершенно счастлива в личной жизни и даже готовится к свадьбе. Пока что вдаваться в подробности Волочкова не стала.
Шоу-бизнес,Видео,Анастасия Волочкова,Мальдивы,
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