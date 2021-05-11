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«Переоценка ценностей»: Волочкова призналась, что разочаровалась в своем таинственном бойфренде

Teleprogramma.pro
1 час назад
В то время как многие звезды уже завершили свой отпуск и вернулись домой, балерина Анастасия Волочкова даже не думает заканчивать отдых. Звезда сцены уже две недели пребывает на Мальдивах, куда улетела со своим таинственным любимым Олегом.
Волочкова разочаровалась в своем таинственном бойфренде
Фото: InstagramInstagram
Своего мужчину Волочкова тщательно скрывает. Более того, ранее она призналась, что даже не знает, чем он занимается. Хотя провстречалась с ним 9 месяцев и даже собиралась за него замуж. Правда, в канун своего 45-летия, который артистка отмечала в январе, балерина объявила о расставании с Олегом и до самого мая про него не вспоминала. А вот перед Мальдивами обрадованно поведала фанатам, что они помирились.
Но, судя по новому сообщению Волочковой, которое она оставила в своем микроблоге, отношения балерины и Олега не выйдут на новый уровень. Скорее всего, дело и вовсе идет к расставанию.
«Я поплакала от разочарования », — сообщила звезда. – «Зачастую я спешу видеть в мужчине те качества, которыми он не обладает, к сожалению Приходится эти качества «рисовать..». А когда открываются глаза и понимаешь, что эти краски и кисти только в твоих руках, хуже не становится. Просто происходит очередная переоценка ценностей »
Волочкова отметила, что в мужчине ей важны благородство и мужество. По всей видимости, ее Олег ими не наделен.
Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,Мальдивы,
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