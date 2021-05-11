Волочкова разочаровалась в своем таинственном бойфренде

Своего мужчину Волочкова тщательно скрывает. Более того, ранее она призналась, что даже не знает, чем он занимается. Хотя провстречалась с ним 9 месяцев и даже собиралась за него замуж. Правда, в канун своего 45-летия, который артистка отмечала в январе, балерина объявила о расставании с Олегом и до самого мая про него не вспоминала. А вот перед Мальдивами обрадованно поведала фанатам, что они помирились.