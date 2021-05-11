Одним из развлечений для немало повидавшего Джигана стал снорклинг. Неподалеку была замечена китовая акула, и музыкант во что бы то ни стало захотел с ней встретиться. И после заката ему это удалось. Во время очередного заплыва с женой они наблюдали, как подводная громадина изволила отобедать, раскрывая свою внушительную пасть.