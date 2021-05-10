Строители довели Самбурскую до слез

Настасья Самбурская уже который год (именно так) пытается отремонтировать свою новую квартиру.

Фото: Instagram Instagram

Однако, как назло, ремонт приносит девушке только расходы и неприятности. Эту печальную историю актриса выложила в сторис инстаграма.

Звезда записала краткий видеообзор того, что происходит с ее прямо-таки «нехорошей» квартирой.

Так, в ванной комнате ей установили неподходящие по внешнему виду аксессуары и оборудование, да еще криво.

«Опять человек с косоглазием отцентровать все решил самостоятельно? Да и еще и сделали затычку в раковине из хрома, кран из матовой стали, а аксессуары черные. И еще кто-то посмеет сказать, что из-за моего характера со мной люди сработаться не могут? Поэтому ремонт три с половиной года не заканчивается?»

В постирочной комнате зачем-то разместили блок кондиционирования. Заказанный шкаф не совпал по размеру с проемом и выступает за угол стены. Стулья оказались разной высоты. И это еще не все беды

Настасья буквально расплакалась:

«Это какие нужно нервы, чтобы все это выдержать? Они просто изрешетили всю квартиру, не думая! И я не экономлю! Это известная московская фирма с богатым послужным списком!»

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