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Строители довели Самбурскую до слез

Ирина Лебедева
52 минуты назад
Настасья Самбурская уже который год (именно так) пытается отремонтировать свою новую квартиру.
Строители довели Самбурскую до слез
Фото: InstagramInstagram
Однако, как назло, ремонт приносит девушке только расходы и неприятности. Эту печальную историю актриса выложила в сторис инстаграма.
Звезда записала краткий видеообзор того, что происходит с ее прямо-таки «нехорошей» квартирой.
Так, в ванной комнате ей установили неподходящие по внешнему виду аксессуары и оборудование, да еще криво.
«Опять человек с косоглазием отцентровать все решил самостоятельно? Да и еще и сделали затычку в раковине из хрома, кран из матовой стали, а аксессуары черные. И еще кто-то посмеет сказать, что из-за моего характера со мной люди сработаться не могут? Поэтому ремонт три с половиной года не заканчивается?»
В постирочной комнате зачем-то разместили блок кондиционирования. Заказанный шкаф не совпал по размеру с проемом и выступает за угол стены. Стулья оказались разной высоты. И это еще не все беды
Настасья буквально расплакалась:
«Это какие нужно нервы, чтобы все это выдержать? Они просто изрешетили всю квартиру, не думая! И я не экономлю! Это известная московская фирма с богатым послужным списком!»
Как ранее сообщал «Рамблер», сексуальное фото Анастасии Самбурской стало поводом для обсуждения возможной супружеской неверности Влада Топалова.
Певец прокомментировал эротичный снимок актрисы, что заметила Ксения Собчак.
Она посоветовала жене Топалова телеведущей Регине Тодоренко пристальнее присмотреться к супругу, поскольку он, по ее мнению, «ходит по тонкому льду».
Шоу-бизнес,Анастасия Самбурская,Регина Тодоренко,Влад Топалов,Настасья Самбурская,Ксения Собчак,
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