"Ссыкло": Ивангай вновь обвинил Дудя в трусости

Ранее один из героев программы Дудя блогер Иван Рудской, известный под ником Ивангай, обозвал журналиста «ссыклом», обвинив его в том, что из интервью был вырезан «главный месседж» о его пострадавших от голодомора и НКВД близких.
Фото: канал "ВДудь"канал "ВДудь"
В этой истории есть странный момент – интервью вышло на YouTube-канале Дудя 18 марта. Претензии же Ивангай предъявил только 2 мая в канун праздников.
Дудь ответил блогеру, что некоторые куски интервью всегда убираются при монтаже – в первую очередь те, где герой говорит путано, волнуется и т.п.
И что это – лишь проявление уважения и к зрителям, и к самому интервьюируемому. Но, поскольку, по словам Дудя «в этот раз тактичность по отношению к герою оказалась чрезмерной», Дудь выложил в интернет ранее вырезанный кусок.
Несколько часов назад в Твиттере Ивангай высказал свою точку зрения по поводу «волнения» и «путаной речи».
«Сидячее интервью специально записывалось в полночь, несмотря на то что я просил писаться утром. Но Дудю вдруг «понадобилось уже утром улетать». Посмотрите дневные кадры на которых я не вымотан и не уставший. Писалось в те же сутки. Либо отсутствие профессионализма, либо ссыкло».
Как ранее сообщал
«Рамблер», с просьбой проверить видео Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков выступила Лига безопасного интернета.
О каком именно интервью идет речь, в лиге не уточнили, но в последний Дудь общался с блогером Ивангаем, и тема наркотиков там обсуждалась основательно.