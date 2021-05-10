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Ивангай вновь обвинил Дудя в трусости

Ирина Лебедева
50 минут назад
Ранее один из героев программы Дудя блогер Иван Рудской, известный под ником Ивангай, обозвал журналиста «ссыклом», обвинив его в том, что из интервью был вырезан «главный месседж» о его пострадавших от голодомора и НКВД близких.
"Ссыкло": Ивангай вновь обвинил Дудя в трусости
Фото: канал "ВДудь"канал "ВДудь"
В этой истории есть странный момент – интервью вышло на YouTube-канале Дудя 18 марта. Претензии же Ивангай предъявил только 2 мая в канун праздников.
Дудь ответил блогеру, что некоторые куски интервью всегда убираются при монтаже – в первую очередь те, где герой говорит путано, волнуется и т.п.
И что это – лишь проявление уважения и к зрителям, и к самому интервьюируемому. Но, поскольку, по словам Дудя «в этот раз тактичность по отношению к герою оказалась чрезмерной», Дудь выложил в интернет ранее вырезанный кусок.
Несколько часов назад в Твиттере Ивангай высказал свою точку зрения по поводу «волнения» и «путаной речи».
«Сидячее интервью специально записывалось в полночь, несмотря на то что я просил писаться утром. Но Дудю вдруг «понадобилось уже утром улетать». Посмотрите дневные кадры на которых я не вымотан и не уставший. Писалось в те же сутки. Либо отсутствие профессионализма, либо ссыкло».
Как ранее сообщал «Рамблер», с просьбой проверить видео Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков выступила Лига безопасного интернета.
Директор организации, член Общественной палаты Екатерина Мизулина отметила, что содержание одного из интервью блогера «может повлечь риск для жизни и здоровья граждан».
О каком именно интервью идет речь, в лиге не уточнили, но в последний Дудь общался с блогером Ивангаем, и тема наркотиков там обсуждалась основательно.
Шоу-бизнес,Екатерина Мизулина,Общественная палата России,
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