"Ссыкло": Ивангай вновь обвинил Дудя в трусости

Ранее один из героев программы Дудя блогер Иван Рудской, известный под ником Ивангай, обозвал журналиста «ссыклом», обвинив его в том, что из интервью был вырезан «главный месседж» о его пострадавших от голодомора и НКВД близких.

Фото: канал "ВДудь" канал "ВДудь"

В этой истории есть странный момент – интервью вышло на YouTube-канале Дудя 18 марта. Претензии же Ивангай предъявил только 2 мая в канун праздников.

Дудь ответил блогеру, что некоторые куски интервью всегда убираются при монтаже – в первую очередь те, где герой говорит путано, волнуется и т.п.

И что это – лишь проявление уважения и к зрителям, и к самому интервьюируемому. Но, поскольку, по словам Дудя «в этот раз тактичность по отношению к герою оказалась чрезмерной», Дудь выложил в интернет ранее вырезанный кусок.

Несколько часов назад в Твиттере Ивангай высказал свою точку зрения по поводу «волнения» и «путаной речи».

«Сидячее интервью специально записывалось в полночь, несмотря на то что я просил писаться утром. Но Дудю вдруг «понадобилось уже утром улетать». Посмотрите дневные кадры на которых я не вымотан и не уставший. Писалось в те же сутки. Либо отсутствие профессионализма, либо ссыкло».

Как ранее сообщал «Рамблер», с просьбой проверить видео Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков выступила Лига безопасного интернета.