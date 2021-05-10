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Собчак назвала ложью слова об ее израильском гражданстве

Ирина Лебедева
24 минуты назад
Накануне Ксения Собчак рассказала о том, как празднуют День Катастрофы в Израиле.
Собчак ответила на обвинения в двойном гражданстве
Фото: InstagramInstagram
Видимо, это послужило основой для распространившихся в сети слухов о наличии у журналистки паспорта этой страны.
В частности, об этом написал Телеграм-канал «Героиня Татлера».
«Ксения Анатольевна Собчак, конечно, русская. Но паспорт израильский таки имеется».
Ксения резко ответила сплетникам в своем ТГ-канале «Кровавая барыня».
«А врать не стыдно? Я еще раз официально заявляю: ни у меня, ни у моего сына нет никакого другого гражданства кроме российского. Я патриот своей страны и у меня нет паспорта „на всякий случай“. Это моя страна! Поэтому в отличие от известных чиновниц, я рожала не во Франции, и двойного гражданства не имею. Так что советую извиниться и не распространять ложь».
Как ранее сообщал «Рамблер», дочь мэра Ленинграда Ксения Собчак съязвила над журналистами и опровергла слухи о своей бедности.
В телеграме она написала, что благодаря слухам о банкротстве, люди перестанут считать её «женской версией Абрамовича».
Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Израиль,
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