Собчак ответила на обвинения в двойном гражданстве

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Видимо, это послужило основой для распространившихся в сети слухов о наличии у журналистки паспорта этой страны.

В частности, об этом написал Телеграм-канал «Героиня Татлера».

«Ксения Анатольевна Собчак, конечно, русская. Но паспорт израильский таки имеется».

Ксения резко ответила сплетникам в своем ТГ-канале «Кровавая барыня».

«А врать не стыдно? Я еще раз официально заявляю: ни у меня, ни у моего сына нет никакого другого гражданства кроме российского. Я патриот своей страны и у меня нет паспорта „на всякий случай“. Это моя страна! Поэтому в отличие от известных чиновниц, я рожала не во Франции, и двойного гражданства не имею. Так что советую извиниться и не распространять ложь».

Как ранее с ообща л «Рамблер», дочь мэра Ленинграда Ксения Собчак съязвила над журналистами и опровергла слухи о своей бедности.