Модель назвала Мэнсона настоящим монстром

Бывшая подруга Мэрилина Мэнсона , американская модель Эшли Морган Смитлайн обвинила музыканта в избиениях, изнасилованиях и издевательствах, пишет «Российская газета» со ссылкой на PEOPLE.

Фото: Instagram Instagram

Как сообщила девушка, она состояла с Мэнсоном в отношениях около двух лет. И это были годы общения с монстром.

По ее словам, музыкант ее частенько поколачивал, периодически насиловал, бил плетью, и даже резал ножом.

Если же она, по мнению своего сожителя, вела себя неправильно, то он запирал ее в «комнату для плохих девочек» - стеклянное помещение со звукоизоляцией и морил голодом.

Как ранее писал «Рамблер», на фоне скандала Мэрилин Мэнсон нанял круглосуточную охрану.