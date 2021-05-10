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Модель назвала Мэнсона настоящим монстром

Ирина Лебедева
19 минут назад
Бывшая подруга Мэрилина Мэнсона, американская модель Эшли Морган Смитлайн обвинила музыканта в избиениях, изнасилованиях и издевательствах, пишет «Российская газета» со ссылкой на PEOPLE.
Модель назвала Мэнсона настоящим монстром
Фото: InstagramInstagram
Как сообщила девушка, она состояла с Мэнсоном в отношениях около двух лет. И это были годы общения с монстром.
По ее словам, музыкант ее частенько поколачивал, периодически насиловал, бил плетью, и даже резал ножом.
Если же она, по мнению своего сожителя, вела себя неправильно, то он запирал ее в «комнату для плохих девочек» - стеклянное помещение со звукоизоляцией и морил голодом.
Как ранее писал «Рамблер», на фоне скандала Мэрилин Мэнсон нанял круглосуточную охрану.
После обвинений в сексуальном, физическом и психологическом насилии музыкант заперся в своем доме в Лос-Анджелесе.
Шоу-бизнес,Мэрилин Мэнсон,"Российская газета",
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