Хейтеры сравнили ширину плеч у Волочковой и ее мужчины

Один из последних снимков, видимо, должен призвать подписчиц срочно заняться собой, похудеть и подкачаться. В качества идеала, к которому должно стремиться, балерина предложила собственную фигуру.
Анастасия выбрала выгодную позу – плечи в пол-оборота, освещение – полутень, ракурс – звезда позирует, встав на приступку, отчего при съемке снизу силуэт вытянулся и ноги кажутся бесконечно длинными.
«Я никогда не считала нужным мериться ни с кем количеством денег, славой, успехом, количеством даримых мне цветов и оваций, да вообще ничем. И особенно, не дороговизной одежды и купальников. Важно, на какую фигуру этот купальник надевается. Мое кредо-всегда быть в форме. И вот помериться могу со многими стройностью моего тела и подтянутостью мышц. Вот этим можно помериться. Буду рада, если вы пришлёте свои фото. А также буду рада поделиться с вами советами, как поддерживать форму и что для этого нужно делать», - обратилась она к подписчикам.
Подписчики тут же высказали свое мнение. Надо сказать, не слишком приятное.
«Неправильная форма тела. К сожалению. Мужеподобная», «Она просто перекачанная, жилистая. Попу бы добавить ей и все будет ок», «Худая фигура, не значит сексуальная практически любая фигура будет смотреться сексуально при правильных пропорциях тела, коих у Насти нет... узкий зад и широкие плечи. Мужик какой-то» , «У Олега плечи меньше, чем у Настюхи».
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