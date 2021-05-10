Экс-солист «На-На» рассказал о скандале с Алибасовым

Павел Соколов покинул группу «На-На» с большим скандалом. Он был влюблен, а создание семьи противоречило духу группы.

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Продюсер Бари Алибасов не хотел отпускать певца и был настолько зол, что даже пустил слух о мужской несостоятельности Соколова.

Сейчас Павел вспоминает об этом со смехом и зла на бывшее руководство не держит.

Артист ушел в сольное творчество и достаточно успешен. А главное – у него прекрасная семья.

Сам Соколов рассказывает, что его жизнь состоит двух половинок. Первая – связана с «На-На».

«Бесценный опыт, бешеный успех, клубные тусовки, женщины, алкоголь, первая неудачная попытка создать семью... Столько ошибок и грехов, которые замаливать придется до конца жизни Как говорится, прошел огонь, воду и медные трубы», - приводит его слова СтарХит.

Сейчас Павел ориентирован на сольное творчество и свою семью. Однако, как он считает, без опыта первой половины у него не сложилась бы вторая.

Как ранее писал «Рамблер», Владимир Левкин и Павел Соколов покинули группу «На-На» из-за отношений с девушками, которые по контракту не имели права афишировать.