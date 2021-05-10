Мария Максакова пытается наладить контакт со старшими детьми, но пока это не получается.

Месяц назад дети звезды подали на мать в суд. Они требуют от передать им квартиру на Краснопресненской набережной.

Эти 200-метровые апартаменты когда-то подарил Максаковой ее отец.

Брак с ним Максакова считает своей большой ошибкой и бедой.

Мужчина часто издевался над ней и даже распускал руки. Певица довольно долго терпела выходки тирана из-за общих детей. Но настал момент, когда чаша терпения переполнилась.

«Когда Тюрин понял, что я настроена решительно уйти от него, начался ад. Он запер меня в доме с детьми. Я пыталась прятаться в одной из комнат, но он вышиб дверь ногой. Он бил меня руками и ногами, куда только попадал. Тюрин раздробил мне кости на стопе и нанес черепно-мозговую травму. Он долго меня мутузил, орал, что-то доказывал. Закончилось это только после того, как он сам устал», - с ужасом вспоминает звезда.

Тогда Максакова поняла, что нужно уже буквально спасать себя и детей. Сбежать им удалось только через два дня.

«Я неоднократно думала, что он не только меня, но и ребенка убьет. И вот в таком состоянии мы провели две ночи. Он отнял все телефоны, позвонить я не могла. Дождавшись, когда он крепко уснет, я сбежала».

К сожалению, не принесло счастья и спокойствия и новое замужество Максаковой.

Воспользовавшись тем, что ей пришлось уехать на Украину в Денисом Вороненковым, Тюрин добился опеки над детьми и настроил наследников против матери.

Как ранее писал «Рамблер», Мария Максакова уехала на Украину в 2016 году вслед за супругом экс-депутатом Госдумы РФ Денисом Вороненковым, который на тот момент находился в федеральном розыске по подозрению в организации рейдерского захвата здания кондитерского предприятия «Тома».