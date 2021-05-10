Дроздова странно пошутила об уходе из «Современника»

Одна из самых известных актрис прошлых десятилетий, более 30 лет проработавшая в труппе «Современника» и снявшаяся во множестве фильмов, в том числе в ставшем культовом «Бандитском Петербурге», завершила театральную карьеру.
Ее супруг Дмитрий Певцов
написал в инстаграме, что причиной такого решения была необходимость проводить больше времени с сыном, у которого начался переходный возраст.
К тому же, у Дроздовой много сил отнимает преподавательская деятельность. Она работает со студентами в Институте Современного Искусства.
Сама же Ольга комментариев по поводу своего демарша не дает.
Звезда ранее была занята в знаковых спектаклях театра - спектаклях "Вишневый сад", "Три сестры", "Три товарища" и многих других.
Журналисты МК обратились к актрисе с просьбой все же объяснить причины своего ухода из «Современника».
«Из «Соременника», - странно пошутила звезда и завершила разговор.
«Как ранее писал
«Рамблер», Ольга Дроздова познакомилась с Дмитрием Певцовым на съемочной площадке. Их самая яркая совместная работа — сериал «Бандитский Петербург».
Поженились звезды в 1994 году, но долго не могли стать родителями. Их единственный сын Елисей родился у Ольги, когда ей уже было 42 года и практически не осталось надежд на материнство.