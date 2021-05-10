Дроздова странно пошутила об уходе из «Современника»

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Одна из самых известных актрис прошлых десятилетий, более 30 лет проработавшая в труппе «Современника» и снявшаяся во множестве фильмов, в том числе в ставшем культовом «Бандитском Петербурге», завершила театральную карьеру.

Ее супруг Дмитрий Певцов написал в инстаграме, что причиной такого решения была необходимость проводить больше времени с сыном, у которого начался переходный возраст.

К тому же, у Дроздовой много сил отнимает преподавательская деятельность. Она работает со студентами в Институте Современного Искусства.

Сама же Ольга комментариев по поводу своего демарша не дает.

Звезда ранее была занята в знаковых спектаклях театра - спектаклях "Вишневый сад", "Три сестры", "Три товарища" и многих других.

Журналисты МК обратились к актрисе с просьбой все же объяснить причины своего ухода из «Современника».

«Из «Соременника», - странно пошутила звезда и завершила разговор.

«Как ранее писал «Рамблер», Ольга Дроздова познакомилась с Дмитрием Певцовым на съемочной площадке. Их самая яркая совместная работа — сериал «Бандитский Петербург».