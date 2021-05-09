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Валерия счастлива, что не купила загородный дом

Ирина Лебедева
1 час назад
Да, у звездной пары – Валерии и Иосифа Пригожина нет загородного особняка.
Валерия счастлива, что не купила загородный дом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Впрочем, прошлой весной Валерия мечтала переехать в собственный дом – подальше от шумной столицы и коронавируса. риелторы даже подобрали более-менее подходящий вариант.
К счастью, все же не совсем подходящий.
«Мне очень хотелось перебраться за город. Но дом, который мы хотели, не нашли. Цены взлетели очень сильно: безумие совершенное! Но я очень рада, что мы не купили тот дом, который нам хотели впарить за бешеные деньги. Слава Богу, что мы оставили эту тему в покое. Сейчас я думаю: «Господи, как мы могли вообще этот вариант рассматривать? У нас помутнение рассудка что ли было?», - цитирует слова певицы «Собеседник».
Тем не менее, от своей мечты Валерия не отказалась. Коронавирус никуда не делся, да и внучка подрастает.
Правда, пока активные поиски дома отложены. Валерия ждет, когда на горизонте появится подходящий вариант.
Как ранее писал «Рамблер», певица Валерия стала бабушкой в новогоднюю ночь. У ее сына Арсения Шульгина родилась девочка.
Об этом артистка рассказала в соцсетях, отметив, что праздничная ночь действительно оказалась «волшебной».
Шоу-бизнес,Арсений Шульгин,Валерия,Иосиф Пригожин,ИД "Собеседник",
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