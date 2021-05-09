Бузова сыграла солдатскую вдову

Ольга Бузова выложила в инстаграме видеоролик, в котором она сыграла деревенскую девушку, чей муж погиб на фронте.

Фото: Instagram Instagram

Ранее телеведущая уже рассказывала подписчикам об этих съемках.

Сюжет несложен, да и скрупулезным соответствием эпохе создатели ролика особо не заморачивались.

Три девицы в нарядных платьях и накинутых на плечи новейших платочках полощут в реке что-то и так белоснежное.

К ним с высокого берега спускается веселый молодой солдат, одна из девушек кидается ему на шею.

Радостные поцелуи – и солдат обращает внимание на Бузову. Он рассказывает Ольге, что ее супруг погиб, но спас его жизнь.

И отдает ей платок, опять же абсолютно нового вида – видимо, его хранил убитый солдат как память о семье.

Героиня рыдает в этот платочек.

Позднее в кадре появляется мальчик, играющий ее сына. Ребенок говорит, что никогда не забудет отца, спасшего человеческие жизни.

«Люди живы, пока живет память о них. Никто не забыт. Ничто не забыто.

Спасибо нашим Ветеранам за жизнь и мирное небо над головой. низкий Вам поклон»,- написала Бузова в микроблоге».

В комментариях фолловеры отметили, что о ветеранах следует заботиться постоянно, а не только раз в году на День Победы. А также подвергли сомнению актерские таланты телеведущей.

«Да где же Оскар!!! Несите скорее!»

Как ранее писал «Рамблер», Бузова заявила, что гордится Россией, любит ее и мечтает исполнить гимн на одном из больших событий — чемпионате мира, Олимпиаде, параде Победы.