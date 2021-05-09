Бузова сыграла солдатскую вдову

Ольга Бузова
выложила в инстаграме видеоролик, в котором она сыграла деревенскую девушку, чей муж погиб на фронте.
Ранее телеведущая уже рассказывала подписчикам об этих съемках.
Сюжет несложен, да и скрупулезным соответствием эпохе создатели ролика особо не заморачивались.
Три девицы в нарядных платьях и накинутых на плечи новейших платочках полощут в реке что-то и так белоснежное.
К ним с высокого берега спускается веселый молодой солдат, одна из девушек кидается ему на шею.
Радостные поцелуи – и солдат обращает внимание на Бузову. Он рассказывает Ольге, что ее супруг погиб, но спас его жизнь.
И отдает ей платок, опять же абсолютно нового вида – видимо, его хранил убитый солдат как память о семье.
Героиня рыдает в этот платочек.
Позднее в кадре появляется мальчик, играющий ее сына. Ребенок говорит, что никогда не забудет отца, спасшего человеческие жизни.
«Люди живы, пока живет память о них. Никто не забыт. Ничто не забыто.
Спасибо нашим Ветеранам за жизнь и мирное небо над головой. низкий Вам поклон»,- написала Бузова в микроблоге».
В комментариях фолловеры отметили, что о ветеранах следует заботиться постоянно, а не только раз в году на День Победы. А также подвергли сомнению актерские таланты телеведущей.
«Да где же Оскар!!! Несите скорее!»
Как ранее писал
«Рамблер», Бузова заявила, что гордится Россией, любит ее и мечтает исполнить гимн на одном из больших событий — чемпионате мира, Олимпиаде, параде Победы.
Певец Лев Лещенко
, комментируя это, высказал мнение, что если Бузова справится с исполнением гимна, то пусть поет его на здоровье.