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Бузова сыграла солдатскую вдову

Ирина Лебедева
36 минут назад
Ольга Бузова выложила в инстаграме видеоролик, в котором она сыграла деревенскую девушку, чей муж погиб на фронте.
Бузова сыграла солдатскую вдову
Фото: InstagramInstagram
Ранее телеведущая уже рассказывала подписчикам об этих съемках.
Сюжет несложен, да и скрупулезным соответствием эпохе создатели ролика особо не заморачивались.
Три девицы в нарядных платьях и накинутых на плечи новейших платочках полощут в реке что-то и так белоснежное.
К ним с высокого берега спускается веселый молодой солдат, одна из девушек кидается ему на шею.
Радостные поцелуи – и солдат обращает внимание на Бузову. Он рассказывает Ольге, что ее супруг погиб, но спас его жизнь.
И отдает ей платок, опять же абсолютно нового вида – видимо, его хранил убитый солдат как память о семье.
Героиня рыдает в этот платочек.
Позднее в кадре появляется мальчик, играющий ее сына. Ребенок говорит, что никогда не забудет отца, спасшего человеческие жизни.
«Люди живы, пока живет память о них. Никто не забыт. Ничто не забыто.
Спасибо нашим Ветеранам за жизнь и мирное небо над головой. низкий Вам поклон»,- написала Бузова в микроблоге».
В комментариях фолловеры отметили, что о ветеранах следует заботиться постоянно, а не только раз в году на День Победы. А также подвергли сомнению актерские таланты телеведущей.
«Да где же Оскар!!! Несите скорее!»
Как ранее писал «Рамблер», Бузова заявила, что гордится Россией, любит ее и мечтает исполнить гимн на одном из больших событий — чемпионате мира, Олимпиаде, параде Победы.
Певец Лев Лещенко, комментируя это, высказал мнение, что если Бузова справится с исполнением гимна, то пусть поет его на здоровье.
Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что Бузова не умеет петь, а от ее исполнения гимна у слушателей начнется расстройство желудка.
Шоу-бизнес,Лев Лещенко,Виталий Милонов,Ольга Бузова,Госдума,
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