Коллега Прокловой заявил, что «знать ее не желает»

Елена Проклова рассказала о том, что в юности была жертвой сексуальных домогательств уже 2 недели назад. А скандал по этому поводу все не утихает.

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Так, Валерий Никитенко , который играл Сказочника в самом первом фильме, где снималась Проклова – «Снежная королева» - в шоке от откровений актрисы.

Он уязвлен настолько, что теперь ее «знать не желает», - рассказывает «Московский Комсомолец».

В этом фильме юная Проклова сыграла Герду, за что позднее получила приз МГК ВЛКСМ «Алая гвоздика». Ей тогда было 13 лет.

81-летний Никитенко прекрасно помнит и ту кинематографическую работу, и Леночку Проклову – как «прекрасную, глубокую актрису». Нынешний же ее демарш, по его словам, удивителен.

«Я о Прокловой ничего не хочу слышать. Даже знать ее не желаю. Съемки «Снежной королевы» были замечательными. Это было чудо в моей жизни, которое случилось достаточно давно, но я его хорошо помню».

В программе «Секрет на миллион» Проклова рассказала, как во время съемок к ней приставал второй режиссер.

Журналисты провели исследование, в ходе которого обнаружили, что вторым режиссером была женщина.

Как ранее сообщал «Рамблер», актриса Елена Проклова продала квартиру в центре Москвы, чтобы расплатиться с долгами.