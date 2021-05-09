Коллега Прокловой заявил, что «знать ее не желает»

Елена Проклова
рассказала о том, что в юности была жертвой сексуальных домогательств уже 2 недели назад. А скандал по этому поводу все не утихает.
Так, Валерий Никитенко
, который играл Сказочника в самом первом фильме, где снималась Проклова – «Снежная королева» - в шоке от откровений актрисы.
Он уязвлен настолько, что теперь ее «знать не желает», - рассказывает
«Московский Комсомолец».
В этом фильме юная Проклова сыграла Герду, за что позднее получила приз МГК ВЛКСМ «Алая гвоздика». Ей тогда было 13 лет.
81-летний Никитенко прекрасно помнит и ту кинематографическую работу, и Леночку Проклову – как «прекрасную, глубокую актрису». Нынешний же ее демарш, по его словам, удивителен.
«Я о Прокловой ничего не хочу слышать. Даже знать ее не желаю. Съемки «Снежной королевы» были замечательными. Это было чудо в моей жизни, которое случилось достаточно давно, но я его хорошо помню».
В программе «Секрет на миллион» Проклова рассказала, как во время съемок к ней приставал второй режиссер.
Журналисты провели исследование, в ходе которого обнаружили, что вторым режиссером была женщина.
Как ранее сообщал
«Рамблер», актриса Елена Проклова продала квартиру в центре Москвы, чтобы расплатиться с долгами.
Долги образовались во время пандемии – актриса строит домик в горах в Хостинском районе Сочи, а из-за локдауна Проклова на время лишилась заработков.