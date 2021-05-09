"Это не ваша страна": Шепелеву предложили уехать

Дмитрий Шепелев опубликовал в своем микроблоге странный пост.

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Он написал, что не понимает, почему 9 мая нужно веселиться и демонстрировать военную мощь.

По его мнению, война – это бедствие и логичнее было бы скорбеть о тех, кто отдал жизни за свободу страны.

«Бесспорно, 9 мая это великий день. Но настроение у меня в этот день совсем не праздничное. Для меня это день грусти. Я всегда считал, что он должен быть напоминанием об ужасах войны, предостережением «больше никогда» и днем памяти человеческого мужества и памяти миллионов погибших. И вот с демонстрацией военной мощи, которая только подчеркивает готовность к войне, у меня это никак не сочетается», - написал телеведущий.

Его слова вызвали у подписчиков явное недоумение. Некоторые даже посоветовали Дмитрию сменить место жительства

«День памяти и скорби 22 июня. День начала войны. С какой стати грустить в день победы? Армия должна быть всегда в боевой готовности. Подобные стенания просто надоели», «Не разочаровывайте, Дмитрий. Если, Вы не понимаете, что происходит на Красной площади, 9 мая, то это не Ваша страна. Вам здесь не место».

Как ранее сообщал «Рамблер», Дмитрий Шепелев уволился с Первого канала в феврале 2020 года.

До этого в интервью он неоднократно заявлял, что устал от скандального характера передач, которые ему предлагают вести, и хотел бы снова создавать позитивный развлекательный контент.