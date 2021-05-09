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Шепелеву предложили поменять страну

Ирина Лебедева
1 час назад
Дмитрий Шепелев опубликовал в своем микроблоге странный пост.
"Это не ваша страна": Шепелеву предложили уехать
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он написал, что не понимает, почему 9 мая нужно веселиться и демонстрировать военную мощь.
По его мнению, война – это бедствие и логичнее было бы скорбеть о тех, кто отдал жизни за свободу страны.
«Бесспорно, 9 мая это великий день. Но настроение у меня в этот день совсем не праздничное. Для меня это день грусти. Я всегда считал, что он должен быть напоминанием об ужасах войны, предостережением «больше никогда» и днем памяти человеческого мужества и памяти миллионов погибших. И вот с демонстрацией военной мощи, которая только подчеркивает готовность к войне, у меня это никак не сочетается», - написал телеведущий.
Его слова вызвали у подписчиков явное недоумение. Некоторые даже посоветовали Дмитрию сменить место жительства
«День памяти и скорби 22 июня. День начала войны. С какой стати грустить в день победы? Армия должна быть всегда в боевой готовности. Подобные стенания просто надоели», «Не разочаровывайте, Дмитрий. Если, Вы не понимаете, что происходит на Красной площади, 9 мая, то это не Ваша страна. Вам здесь не место».
Как ранее сообщал «Рамблер», Дмитрий Шепелев уволился с Первого канала в феврале 2020 года.
До этого в интервью он неоднократно заявлял, что устал от скандального характера передач, которые ему предлагают вести, и хотел бы снова создавать позитивный развлекательный контент.
Впоследствии Шепелев появился в качестве ведущего семейного шоу «Ты как я» на телеканале ТНТ. Недавно стало известно, что съемки шоу приостановлены из-за низких рейтингов.
В «сторис» Instagram Шепелев заявил, что «не слышал» о закрытии шоу.
Шоу-бизнес,Дмитрий Шепелев,
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