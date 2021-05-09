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Панин сфотографировался на парковке без трусов

Ирина Лебедева
1 час назад
Алексей Панин вновь решил пощекотать нервы своим фолловерам.
Фото Панина без трусов озадачило поклонников
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Если ранее он выкладывал свои фотографии в стиле «ню» с нудистских пляжей и домашних вечеринок, то теперь эпатажный актер решил, что и для прогулок по городу достаточно одной короткой маечки.
Бесштанного Панина сфотографировали на городской парковке в Терревьехе.
Снимок Алексей разместил в инстаграме, причем в микроблоге заверил подписчиков, что в Испании это в порядке вещей.
«В кафе, на улицах и на пляже люди спокойно живут как хотят. Никто не говорит «здесь же дети»!
Дети тоже голые. Все счастливы!!!!»
Фолловеры тут же затребовали доказательств.
«А можно фото идущих по улице голых испанцев? Интересно было бы посмотреть».
Как ранее сообщал «Рамблер», актер Алексей Панин «совершенно случайно» узнал о существовании четвертой дочери.
Об этом он рассказал Лолите Милявской в программе «ДНК-шоу». Панин сообщил, что с матерью четвертой дочки его связывал лишь секс.
Поэтому девушка решила скрыть свою беременность и факт рождения ребенка.
Спустя время Панин узнал о существовании четвертой дочки от общих знакомых
Шоу-бизнес,Алексей Панин,Лолита Милявская,
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