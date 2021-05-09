Соседов назвал карьеру «через постель» взаимовыгодной

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Более того, он уверен, что во многих случаях начинающие артисты сами ищут покровителей, которые помогли бы им раскрутиться за услуги определенного рода.

Так что он бы не стал винить исключительно продюсеров и режиссеров.

Да, предложения, подобные тому, что озвучила Лорак, получает практически каждый молодой артист. А вот реагируют на них все по-разному.

Кто-то возмущается вслух, но таких немного. Большинство предпочитают промолчать.

А многие так вовсе не видят тут ничего плохого – обычный договор формата «ты - мне, я - тебе». А поскольку настоящих талантов очень мало, то успех на эстраде как раз и измеряется степенью влиятельности продюсера.

Что же касается Лорак, то она, по мнению, Соседова не до конца искренна.

Да, она отвергла притязания Меладзе. Но это вовсе не означает, что за ней не стоит иной обеспеченный покровитель.

Как ранее сообщал «Рамблер», в СМИ прошла информация о том, что из-за пандемийных ограничений бизнес гламурного стилиста Сергея Зверева рухнул и он находится в бедственной ситуации.

Соседов считает, что звездам, владеющим различной недвижимостью, дорогим имуществом и несколькими автомобилями просто неприлично говорить о бедности.