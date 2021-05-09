Гордон отчитала Бузову за хайп на собственной болезни

«Оля заигралась. Оля не чует границ искренности и дешевой игры, пошлости и стиля. Человеку реально плохо и это плохо он тоже продаёт».
«Ольга рыдает после наркоза, показывает катетеры, но молчит о причине госпитализации. Спекуляция на теме медицинского диагноза. «Прошла операция... пока не скажу какая...» В интернете, заполоненном видео, рыдающих от боли раковых детей - Ольга с пиарщиком устроили игру-гадалку: «что за диагноз у Бузовой»», - пишет Гордон.
«Люди... что происходит?! Вы реально считаете, что это нормально? Если храните тайну об операции (и имеете законное право) то не надо этой порнухи постнаркозной, а если играете в правду то говорите все. Хочется всем здоровья, но если, мадам, у вас геморрой или передоз - то скрывайте; а если вам реально плохо, то не спекулируйте на подобных темах».