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Гордон отчитала Бузову за хайп на собственной болезни

Ирина Лебедева
24 минуты назад
Екатерина Гордон в инстаграме выложила возмущенный пост.
Гордон отчитала Бузову за хайп на собственной болезни
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Екатерине омерзительна та пиар-шумиха, которую устроила Ольга Бузова вокруг своей госпитализации.
«Оля заигралась. Оля не чует границ искренности и дешевой игры, пошлости и стиля. Человеку реально плохо и это плохо он тоже продаёт».
Юрист считает, что вся эта история – очередное «дно», когда на потребу любопытствующей публики выставляются даже личные страдания.
«Ольга рыдает после наркоза, показывает катетеры, но молчит о причине госпитализации. Спекуляция на теме медицинского диагноза. «Прошла операция... пока не скажу какая...» В интернете, заполоненном видео, рыдающих от боли раковых детей - Ольга с пиарщиком устроили игру-гадалку: «что за диагноз у Бузовой»», - пишет Гордон.
Как следствие этого дешевого хайпа – в сети ползут предположения о том, что Бузова вообще спасается от передоза после дня рождения Киркорова
«Люди... что происходит?! Вы реально считаете, что это нормально? Если храните тайну об операции (и имеете законное право) то не надо этой порнухи постнаркозной, а если играете в правду то говорите все. Хочется всем здоровья, но если, мадам, у вас геморрой или передоз - то скрывайте; а если вам реально плохо, то не спекулируйте на подобных темах».
Как ранее писал «Рамблер», певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о своем состоянии после экстренной операции. По словам артистки, она отходит от наркоза и проходит восстановление.
Шоу-бизнес,Екатерина Гордон,Ольга Бузова,
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