Гордон отчитала Бузову за хайп на собственной болезни

Юрист считает, что вся эта история – очередное «дно», когда на потребу любопытствующей публики выставляются даже личные страдания.

Как следствие этого дешевого хайпа – в сети ползут предположения о том, что Бузова вообще спасается от передоза после дня рождения Киркорова