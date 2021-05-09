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Дроздова ушла из «Современника» и из актерской профессии

Ирина Лебедева
23 минуты назад
Неожиданную новость о завершении творческой карьеры Ольги Дроздовой сообщил в социальной сети ее супруг актер Дмитрий Певцов.
Ольга Дроздова ушла из «Современника»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Во избежание слухов, сплетен, недомолвок...
8 мая 2021 года Ольга Дроздова ушла из Современника», - написал он в микроблоге.
Дроздова за три десятка лет приняла участие в 20 спектаклях и была одной из ведущих актрис театра. Но обстоятельства заставили ее сделать выбор, и она выбрала семью.
«Ольга ушла не из-за смены руководства театра, не из-за малой занятости, не из-за каких-либо ВНЕШНИХ причин. Причина - в самой Ольге, которая ушла не из театра, а из актерской профессии. Серьезная педагогическая деятельность, руководство актерской кафедрой ИСИ (Институт Современного Искусства), режиссура, а главное, проблемы воспитания 13-ти летнего сына - все это, естественно, привело к обдуманному шагу - подаче заявления об уходе из театра по собственному желанию. Никаких трагедий, слез, истерик - это просто естественный выход из сложившейся жизненной ситуации. Переходный возраст сына, его проблемы оказались важнее, чем, что бы то ни было».
Певцов добавил также, что решиться на уход из любимой профессии было нелегко, и он гордится своей супругой.
Как ранее сообщал «Рамблер», Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов долго ждали первенца. Ольга родила сына Елисея в 42 года.
Шоу-бизнес,Дмитрий Певцов,
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