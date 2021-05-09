«Во избежание слухов, сплетен, недомолвок...
8 мая 2021 года Ольга Дроздова ушла из Современника», - написал он в микроблоге.
«Ольга ушла не из-за смены руководства театра, не из-за малой занятости, не из-за каких-либо ВНЕШНИХ причин. Причина - в самой Ольге, которая ушла не из театра, а из актерской профессии. Серьезная педагогическая деятельность, руководство актерской кафедрой ИСИ (Институт Современного Искусства), режиссура, а главное, проблемы воспитания 13-ти летнего сына - все это, естественно, привело к обдуманному шагу - подаче заявления об уходе из театра по собственному желанию. Никаких трагедий, слез, истерик - это просто естественный выход из сложившейся жизненной ситуации. Переходный возраст сына, его проблемы оказались важнее, чем, что бы то ни было».